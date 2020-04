dpa

Potsdam/Cottbus (dpa) Während der Corona-Pandemie müssen auch Klinik-Clowns von Zuhause aus arbeiten. Per Videokonferenz spricht beispielsweise Ute von Koerber als Klinik-Clownin "Vitamine" mit ihren jungen Patienten in Brandenburger Krankenhäusern.

In der virtuellen Clown-Sprechstunde versuchen sie und ihre Kollegen vom Potsdamer Verein "Lachen hilft", die Kinder etwas von ihren Sorgen und Gedanken abzulenken. "Das gelingt sehr gut", erklärt Koerber.

Die Kinder, die in der Onkologieabteilung des Carl-Thiem-Klinikums in Cottbus liegen, kennen die Clowns teilweise schon seit vielen Jahren. "Das ist superschön - wenn man jetzt den Termin mit ihnen am Computer hat und sie sehen das Bild und sie rufen "Hallo, Vitamine", so als würden wir an der Tür klopfen", sagt Koerber. Der direkte Kontakt sei aber nicht zu ersetzen. "Jetzt können wir sie nicht direkt erspüren, sondern müssen sie virtuell erleben. Das macht den Unterschied." Krankenschwestern und Psychologinnen helfen demnach mit, dass die Kinder per Computer an den Sprechstunden teilnehmen können.

Die Videokonferenzen eröffnen demnach auch neue Möglichkeiten. "Das Kind sieht wie ich hier wohne, ich lade es anders in meine Welt ein, das ist auch noch mal schön", erklärt Körber. Es sei ein Strohhalm in dieser Zeit, an dem man sich festhalten könne. Aber trotzdem: "Wir wollen so schnell wie möglich zurück", sagt Koerber.