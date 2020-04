Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Berechnungen des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit zufolge gelten im Land Brandenburg rund 950 Menschen von der Krankheit Corvid-19 als wieder genesen. Das seien 50 mehr als am Dienstag, meldete das Gesundheitsministerium am Mittwoch, 15. April. Die Zahl kann nicht genau angegebenen werden, wie es in der Meldung heißt, weil es keine gesetzliche Meldepflicht über die Gesundung von Infizierten gibt. Die Berechnung beziehe sich auf die Zahlen der Infizierten. Dabei werde davon ausgegangen, dass Menschen, die 14 Tage nach der Meldung des positiven Befundes symptomfrei sind, als genesen gelten.

Die 950 als genesen geltenden Brandenburger stehen der Zahl von 2.133 (Stand 15. April, 8.00 Uhr) gegenüber. Diese Zahl drückt aus, wie viele Brandenburger sich seit Auftreten des Virus insgesamt nachweislich angesteckt haben. Im Landkreis Havelland sind das 133 Menschen (Stand: 15. April).