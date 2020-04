Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich Unbekannte in den vergangenen Tagen Zugang zu einem derzeit geschlossenen Fitnessstudio in der Spandauer Straße in Falkensee.

Die Täter haben sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht und stahlen ein Handy und einen Laptop. Wie die Täter in die Räumlichkeiten gelangen konnten, ist bislang noch unbekannt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 700 Euro.