dpa

Potsdam (dpa) In den Gefängnissen in Brandenburg ist bislang kein bestätigter Fall einer Coronavirus-Infektion aufgetreten.

Das teilte ein Sprecher des Justizministeriums am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Lediglich bei einer Bediensteten sei während der Urlaubszeit eine Infektion festgestellt worden, die allerdings keine Anstalten betreten habe.

In drei Justizvollzugsanstalten im Land nähen Gefangene nach Angaben des Ministeriums seit rund drei Wochen Behelfsmasken. Die rund 1000 Bediensteten in den Anstalten sollen so mit jeweils drei Masken versorgt werden, damit die Coronaviren nicht in die Gefängnisse hineingetragen werden und sich dort ausbreiten können. Rund 400 Masken werden den Angaben nach pro Tag produziert.

"Geplant ist, weitere Mitarbeiter der Justiz mit "Masken made in JVA" auszustatten, beispielsweise Justizwachtmeister bei den Gerichten, die besonders häufig Personalkontakten ausgesetzt sind", hieß es. Auch Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen sollen versorgt werden.

Für die Maskenproduktion wurden laut Justizministerium in der JVA Luckau-Duben, der JVA Cottbus-Dissenchen und der JVA Brandenburg an der Havel insgesamt 14 Arbeitsplätze eingerichtet. Die Gefangenen werden demnach gemäß Justizvollzugsgesetz mit 13 bis 16 Euro pro Tag bezahlt.

Die Gefangenen leben in den Haftanstalten derzeit "wie in Quarantäne", hieß es. Sie unterliegen demnach erheblichen Einschränkungen - unter anderem bei der Wahrnehmung von Besuchsrechten und Arbeitsmöglichkeiten.