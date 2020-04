MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Mehrere Haushalte mussten am Mittwochmorgen für knapp eine Stunde ohne Strom auskommen.

Wie der Betreiber Edis mitteilte, waren von der Störung ab 09.13 Uhr sechs Trafostationen im Bereich Langewahl und Fürstenwalde Süd betroffen. Mitarbeiter seien unverzüglich vor Ort gewesen. "Die Stromversorgung wurde durch Umschaltmaßnahmen sukzessive wiederhergestellt und Schritt für Schritt waren bis 9.59 Uhr dann auch die letzten vom Ausfall betroffenen Kunden wieder am Netz", erklärte Edis-Sprecher Horst Jordan.

Weil es sich um eine unterirdische Mittelspannungsstörung gehandelt habe, sei ein Kabel-Messwagen angefordert worden. "Damit konnten unsere Monteure die Schadstelle zwischen den Trafostationen Am Dudel in Bad Saarow und der Neu Golmer Straße in Langewahl verorten", so Jordan. Die genaue Ursache könne das Unternehmen nicht benennen, da das Kabel noch freigelegt und untersucht werde.