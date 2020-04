BRAWO

Brandenburg an der Havel Durch Hinweise aus der Bevölkerung gelang es der Polizei am Dienstag, einen Mann, der durch aggressive Fahrweise auffiel und dadurch einen Unfall verursachte, festzunehmen.

Mehrere Zeugen meldeten am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr einen BMW, dessen Fahrer es offenbar eilig hatte, auf der August-Bebel-Straße in Richtung Hohenstücken voran zu kommen. Sie gaben weiter an, dass der BMW-Fahrer in aggressiver Fahrweise drängelte, um dann etwa in Höhe des Silokanals einen Moment auszunutzen, um vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei touchierte das Fahrzeug wohl eine auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Kawasaki. Dessen Fahrer (45) kam daraufhin ins Straucheln, verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Erst nach mehreren Metern Schlittern kam er zum Stillstand und blieb verletzt liegen.

Der Unfallverursacher hingegen soll in weiterer Folge beschleunigt und sich damit vom Unfallort entfernt haben. Sofort kümmerten sich mehrere Zeugen um den gestürzten Motorradfahrer. Er blieb leichtverletzt, benötigte auch keine notfallmedizinische Behandlung an der Unfallstelle.

Polizisten suchten kurze Zeit später den Halter des geflüchteten BMW in der Havelstadt auf. Sie trafen den 32-Jährigen an seiner Wohnanschrift an und stellten frische Unfallspuren an der rechten Fahrzeugseite fest. Außerdem stimmte das Erscheinungsbild des Halters mit der Personenbeschreibung der Zeugen überein.

Die Polizei fertigte eine Unfallanzeige und nahm Ermittlungen zu einer Unfallflucht und einer fahrlässigen Körperverletzung auf. Der Sachschaden wurde auf über 2.000 Euro geschätzt.