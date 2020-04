MOZ

Kyritz Weil auf dem Fensterbrett eines 28-jährigen Kyritzers eine Cannabispflanze stand, zog der Mann am Dienstag die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich.

Auf Klingeln und Klopfen reagierte niemand. Die Staatsanwaltschaft erlaubte das Öffnen der Wohnung. Als der Schlüsseldienst eintraf, ließ der Mieter die Polizisten doch noch hinein.

Im Wohnzimmer wurden mehrere Pflanzen in Aufzuchtschalen mit Lüftern entdeckt. Der 28-Jährige übergab freiwillig eine kleinere Menge Cannabiskraut. In einer verschlossenen Kammer in der Küche stießen die Beamten auf eine Anlage mit elf Pflanzen in verschiedenen Aufzuchtstadien.