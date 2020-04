OGA

Bergfelde (MOZ) Bereits Ende März soll ein 84-jähriger Mann am Bahnhof in Bergfelde Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden sein. Der Vorfall wurde der Polizei aber erst jetzt bekannt.

Der Rentner soll ersten Erkenntnissen zufolge am 26. März gegen 14.45 Uhr den Bahnsteig verlassen haben, als ihman den Treppen zwei Männer in die Kniekehle getreten haben sollen. Der Senior sei dabei zu Boden gegangen und habe das Bewusstsein verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. "Als er wieder aufwachte, stellte er den Verlust seiner Brieftasche fest, die zuvor in seiner Gesäßtasche war."In der Brieftasche befanden sich den Angaben zufolge sein Personalausweis, eine Jahresbahnkarte und Bargeld. "Die beiden Männer sind im Anschluss in unbekannte Richtung geflohen. Der 84-Jährige erlitt durch den Sturz eine Beule am Kopf. Einen Arzt suchte er nicht auf", heißt es im Polizeibericht weiter.

Erst drei Wochen hat der Senior den Vorfall einem Bekannten geschildert, der nun die Polizei informierte.

Mögliche Zeugen können Hinweise der Polizei unter 03301 8510 melden.