Fürstenberg (MOZ) Auch das Fürstenberger Seenland, zudem Lychen und Himmelpfort werden ab 22. April mit Erdgas versorgt, das sicherer ist. Wie die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) mbH informiert, soll dem eigentlich geruchslosen und unsichtbaren Energieträger nun ein neuer Geruch beigemischt werden. Das schwefelarme Mittel ist im Berliner Gasnetz schon verbreitet und kommt nun Schritt für Schritt im Netzgebiet der Energie Mark Brandenburg (EMB) zum Einsatz.

Weil Erdgas von Natur aus geruchsneutral ist, kann ausströmendes Gas durch sogenannte Odoriermittel schnell und bereits in kleinsten Mengen wahrgenommen werden. Doch die Zusätze müssen nicht nur unangenehm und unverwechselbar riechen, sondern sollten dem Menschen auch nicht aus Küche und Haushalt bekannt sein – daher werden in Deutschland zumeist typisch riechende organische Schwefelverbindungen verwendet – mit dem vergleichsweisen Geruch fauler Eier. Wer Fragen oder Probleme hat: Die Störungsstelle ist rund um die Uhr unter 0331 7495330 zu erreichen, so die NBB. Infos gibt es auch unter www.nbb-netzgesellschaft.de.