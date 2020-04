Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Kommunalparlamente Brandenburgs können nach einem Beschluss des Landtags von Mittwoch ab der kommenden Woche auch während Video- und Telefonkonferenzen rechtskräftige Beschlüsse fassen. Damit besteht auch für Ortsbeiräte, Gemeindevertreter- und Stadtverordnetenversammlungen sowie den Kreistag Oberhavel die Möglichkeit, dringende Entscheidungen zu treffen, ohne dass dafür das Parlament an einem Ort zusammen kommen muss. Derzeit sind alle Sitzungen ausgesetzt.

"Damit sichern und stärken wir die kommunale Demokratie auch unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie", sagten die drei Oberhaveler SPD-Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann, Inka Gossmann-Reetz und Andreas Noack in einer gemeinsamen Erklärung. Das beschlossene "Gesetz zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der brandenburgischen Kommunen in außergewöhnlicher Notlage" lasse Ausnahmeregelungen zu, die allerdings "klar begrenzt und zeitlich befristet" seien, betonten die SPD-Abgeordneten. Die Grundsätze der Öffentlichkeit und Transparenz blieben ebenso gewahrt wie die Rechte der Minderheiten in den Vertretungen. "Die Entscheidungen auf kommunaler Ebene sind das Rückgrat unseres Gemeinwesens und des gesellschaftlichen Zusammenhalts", sagten Gossmann-Reetz, Noack und Lüttmann.

Nach Inkrafttreten einer entsprechenden Verordnung wird diese neue Möglichkeit wegen der Corona-Krise möglich gemacht. Die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Bündnis 90/Grüne sowie die Freien Wähler hatten den Gesetzesentwurf verhandelt, der während der Sondersitzung am Mittwoch beschlossen wurde.

"Die Krise ist zwar die Stunde der Exekutive. Aber sie muss auch kontrolliert werden von einer starken Demokratie", sagte der Oranienburger Landtagsabgeordnete Heiner Klemp (Grüne), der Sprecher für Kommunalpolitik seiner Fraktion ist. Für ihre Kontrollfunktion müssten die kommunalen Parlamente unbedingt arbeitsfähig gehalten werden.

Klemp hattein seiner Rede im Landtag auf die für den 18. März geplante und schließlich doch abgesagte Sitzung des Kreistags Oberhavel hingewiesen: "Niemand wollte und konnte die Verantwortung tragen, die Sitzung durchzuführen." Wegen der möglichen Gefährdung von Angehörigen von Risikogruppen auch unter den Abgeordneten sei die Entscheidung richtig gewesen. Gleichzeitig gebe es wegen der möglichen Gefährdung große Unsicherheit in den Kommunen, weil die Gremien nicht tagen könnten. Jetzt sei das in Video- und Telefonkonferenzen möglich. Dabei sei streng zu beachten, dass die Öffentlichkeit solcher Online-Sitzungen erhalten bliebe, sagte Klemp.

Der Hohen Neuendorfer Landtagsabgeordnete und Stadtverordnete Thomas von Gizycki (Bündnis 90/Grüne) sagte, dass die Stadt Hohen Neuendorf jetzt ermöglichen solle, dass die für Mai geplante Stadtverordnetenversammlung als Videokonferenz stattfinden könne.

Die Stadt Oranienburg plant, wie berichtet, eine Sitzung der SVV am 4. Mai in der MBS-Arena. Dort soll für maximal 50 Personen ausreichender Abstand gewährleistet sein.