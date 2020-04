Dietrich Schröder

Berlin/Warschau (MOZ) Polens Regierung hat nach monatelanger Unterbrechung wieder einen Beauftragten für die Beziehungen zu Deutschland ernannt.

Wie das Auswärtige Amt in Berlin am Mittwoch auf seiner Internet-Seite mitteilte, nimmt der Unterstaatssekretär im polnischen Innenministerium, Bartosz Grodecki, diese Funktion künftig wahr.

Er ist damit auch Ansprechpartner für den Polen-Beauftragten der Bundesregierung, das Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) zusätzlich ausübt.

MOZ.de hatte in den vergangenen Wochen mehrfach über die Abstimmungsprobleme beider Länder in der Corona-Krise berichtet, die daraus resultierten, dass das Amt in Warschau schon seit Dezember nicht mehr besetzt war.

Zum Thema: Kein heißer Draht von Potsdam nach Warschau