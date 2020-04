Martin Risken

Zehdenick (MOZ) "Wir sind voll zufrieden", zog Andrea Thiem, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK Blutspendedienst Nord-Ost in Neuruppin, am Mittwoch ein positives Fazit nach dem Blutspendetermin vom Vortag in Zehdenick. Wegen der Corona-Pandemie war die Blutspende vom AWO-Seniorenzentrum "Havelpark" in das für den Publikumsverkehr gesperrte Fitness-Studio von Stefan Engel verlegt worden. Zum Blutspendetermin beim "Gesundheits Engel" erschienen insgesamt 73 Spender, 68 von ihnen durften Blut spenden, darunter waren elf Erstspender, so Andrea Thiem. Das waren deutlich mehr als an gewöhnlichen Spendentagen. Üblicherweise zählt das DRK in Zehdenick 50 bis 60 Spender. "Zurzeit haben wir aber bei jedem Termin zehn bis fünfzehn Spender mehr. Die Spendenbereitschaft ist größer. Die Leute sind zu Hause, haben viel Zeit und jeder möchte etwas Gutes tun", erklärte Thiem, weshalb bei fast allen Blutspendeterminen in der Region zurzeit mehr los ist.

Strenge Verhaltensregeln

Vor Ort herrschten am Dienstagnachmittag strenge Hygieneregeln. Alle potenziellen Spender, ob mit oder ohne Anmeldung, musste draußen warten, bevor sie einzeln hereingerufen wurden. Gleich am Eingang gab es dann eine Atemschutzmaske, die beim Aufenthalt im Fitnessstudio durchgehend zu tragen war. Auch alle Mitarbeiter des DRK-Blutspendedienstes arbeiteten mit Mundschutz und Einweghandschuhen.

Der nächste Blutspendetermin in Zehdenick findet am 12. Mai in der Zeit von 15 bis 18.30 Uhr statt. Wo dieser dann stattfinden wird, ist allerdings noch unklar.

Das hängt davon ab, welche Einrichtungen bis dahin wieder für den Publikumsverkehr öffnen dürfen. Dass Seniorenheime dazu zählen werden, gilt zurzeit als eher unwahrscheinlich. Weshalb der DRK-Blutspendedienst nach einem neuen Ausweichquartier in Zehdenick suchen müsste, sollte bis dahin der Trainingsbetrieb in Fitnessstudios wieder erlaubt sein. Ein ähnliches Problem könnte sich auch für den Rest des Jahres ergeben. Denn die Blutspendetermine finden monatlich in Zehdenick statt.