Amy Walker

Borgsdorf (MOZ) "Oh, wir hatten ganz viel Veränderung", sagt Tanja Nöske auf die Frage, wie ihre Arbeit in der Tierarztpraxis in Borgsdorf durch die Corona-Krise beeinflusst worden ist. Um Abstandsregeln einzuhalten werden die Vierbeiner ohne ihre menschlichen Begleiter im Sprechzimmer behandelt.

"Als Allererstes war es eine Herausforderung, dass viele unserer Mitarbeiterinnen Mütter sind, die von der Schließung der Schulen und Kitas betroffen waren. Da ist es am Anfang zu gravierenden Personalengpässen gekommen." Tierärzte seien zwar als systemrelevant eingestuft worden, weshalb die Notfallbetreuung für Kinder im Grunde gesichert ist. "Aber es stellt sich auch die Frage, ob das alle wollen", so Tanja Nöske. Die Kinderbetreuung sei jetzt in ihrer Praxis mit elf Mitarbeiterinnen sortiert – was ist aber mit der Betreuung der Tiere?

Coronaviren bei Haustieren?

Ja, auch da hat sich einiges verändern müssen. Zum Beispiel dürfen die Besitzer nicht mehr mit ihren Tieren ins Sprechzimmer mitkommen. Stattdessen sollen sie draußen warten, während die Tiermediziner die Vierbeiner alleine untersuchen und behandeln. Schließlich könnte während der Untersuchung am Tier die Abstandsregelung von 1,5 Metern sonst nicht immer gewährleistet werden. Die Tierärzte besprechen Befunde dann eben im Wartebereich, wo die Kunden aktuell sowieso nur einzeln warten dürfen. "Das klappt besser als erwartet", so Tanja Nöske. Die meisten Menschen sind es gerade gewohnt, dass Abläufe sich verändern müssen, und ihnen sei bewusst, warum das so sein muss. Zur Erinnerung an alle tragen die Mitarbeiterinnen in der Borgsdorfer Praxis kleine Aufkleber, auf denen an die 1,5-Meter-Regel erinnert wird. Tanja Nöske bittet zudem alle Tierbesitzer, vor dem Besuch in der Praxis anzurufen. "Wenn der Termin dann doch 30 Minuten später stattfinden muss, rufen wir die Besitzer an und bitten sie, noch nicht zu kommen. Außerdem soll nicht die ganze Familie mitkommen", schildert die Tierärztin den Ablauf. Des Weiteren bittet Tanja Nöske ihre Kunden, nach Möglichkeit mit EC-Karte zu bezahlen.

Das neue Coronavirus kann sich vom Menschen auf Hunde und Katzen übertragen. Coronaviren sind für Tierärzte jedoch nichts Neues, um das sich Besitzer gerade besonders Sorgen machen müssten. "Es ist zwar so, dass Coronaviren bei Katzen eine fiese Erkrankung, die FIP-Erkrankung, auslösen können. Aber das gibt es schon lange. Und es gibt in Forschungskreisen keine Hinweise darauf, das dieses neue Virus so etwas auslösen kann", beruhigt Tanja Nöske. Es gebe zudem keine Hinweise, dass Coronaviren vom Haustier auf den Menschen übertragbar sein könnten.

In der Praxis in Borgsdorf sei es laut Tanja Nöske kein Problem, die Regeln der Regierung solange einzuhalten, wie es nötig ist. Nur über die Schließung des Hundesalons ist Tanja Nöske etwas betrübt. "Da musste ich eine Mitarbeiterin in Kurzarbeit schicken." Schutzausrüstung wie Masken und Handschuhe habe sie glücklicherweise schon immer "reichlich im Vorrat" gehabt. Die Tiermedizinerin appelliert an alle, sich an die Hygienevorschriften zu halten und die Maßnahmen ernst zu nehmen. "Wir wissen alle, wie es geht. Jeder ist sich das selbst schuldig. Wir müssen alle füreinander da sein."