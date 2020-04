Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bis Mittwoch, 16 Uhr, blieb es in Frankfurt bei 22 Personen, die laborbestätigt mit dem Coronavirus infiziert sind.

Fünf Personen gelten als geheilt – eine Person mehr als noch am Dienstag. Anfang der Woche waren noch 26 Personen in häuslicher Isolation, am Mittwoch waren es 33.

Vier Personen hatten ihre Isolation zwar beendet, aber elf waren aus dem Ausland eingereist und deshalb nun in häuslicher Isolation, teilte die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mit.