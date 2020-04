Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Stadtverwaltung Zehdenick schließt nicht aus, dass das Waldbad Zehdenick auch in diesem Jahr wieder den Badebetrieb aufnehmen wird.

Im März hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass der Waldbad-Verein als bisheriger Betreiber der Einrichtung seine Auflösung beschlossen habe und nicht mehr für die Betreibung des Bades ab diesem Jahr zur Verfügung stehen werde. Gleichzeitig suchte die Verwaltung über ihr Amtsblatt nach Schwimmmeistern zur Absicherung der Saison. Aus der Anzeige ging aber nicht hervor, ob die Bademeister für eine ehrenamtliche Tätigkeit gesucht werden oder mit einer Bezahlung durch die Stadt rechnen können.

Gespräche fortgeführt

Auf die Frage, ob die Verwaltung trotz der Corona-Pandemie an einer Wiederöffnung des Freibades arbeitet, antwortete Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) kurz vor Ostern noch zurückhaltend: "Die Corona-Krise erschwert die Suche nach einer Möglichkeit zur Öffnung des Waldbades sehr. Gleichwohl führen wir unsere diesbezüglichen Gespräche nach Ostern fort." Der Waldbad-Verein startete mit der Saison in der Regel Mitte Mai und sicherte mit eigenen Leuten die Badeaufsicht ab. Die Saison dauerte meist bis September, was allerdings wetterabhängig war. Auf der Internet-Seite des Vereins ist aber nicht zu erkennen, dass sich der Verein aus dem Freibad zurückgezogen hat und in Auflösung begriffen ist. Wie eh und je wird dort für das Angebot geworben. Auch auf die Möglichkeit des Campings am Waldstich wird mit Angaben der Preise hingewiesen. Als Verantwortlicher wird noch immer Veit Müller auf der Internetseite angegeben, der, so behauptete die Stadtverwaltung im März, sich beruflich verändern wolle und es deshalb zur Auflösung des Vereins kommen wird. Veit Müller stand jedoch schon in den vergangenen beiden Jahren nicht mehr zur Verfügung, weshalb sein Sohn die Betreibung des Waldbades mit Unterstützung aus der Stadtverwaltung übernommen hatte. Vor allem im Jahr 2018 klagten viele Gäste über die mangelnde Hygiene in dem Bad. 2019 schien es allerdings besser zu laufen.