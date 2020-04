Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Nicht erst seitdem das Toilettenpapier im Zuge der Hamsterkäufe in den Supermärkten knapp geworden ist, gibt es beim Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Eberswalde (ZWA) Probleme mit Utensilien, die in der Kloschüssel nichts zu suchen haben.

"In unsere Schmutzwasseranlagen werden leider schon seit einigen Jahren Hygieneartikel entsorgt, welche eigentlich in den Hausmüll gehören", teilt Karin Wagner, Leitende Ingenieurin Schmutzwasser, auf eine entsprechende Anfrage der Märkischen Oderzeitung mit. Zu diesen Dingen zählen neben Windeln und Wattestäbchen insbesondere Feucht- und Pflegtücher aus synthetischen Fasern. Diese Artikel seien "nicht spülbar", da sie nicht zerfallen, sondern sich im Gegenteil in den Pumpen und Leitungen festsetzen und diese verstopfen.

"Solange feuchtes Toilettenpapier aus Zellulosefasern besteht, zerfallen diese Tücher schnell im Wasser und verursachen keine Probleme", teilt die Ingenieurin mit. Anders sei es, wenn dem Toilettenpapier reißfeste Fasern zugefügt wurden. Hier sollte also jeder die Hinweise auf der Verpackung genau lesen. "Im Zweifelsfall bitte immer den Mülleimer benutzen!"

Und auch für Alternativen zum Toilettenpapier gilt: Bitte keine Vliestücher aus synthetischen Fasern oder reißfeste Papierarten nutzen und diese dann in die Toilette entsorgen.