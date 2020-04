Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Kulturministerin Manja Schüle (SPD) kommt der Bitte der Stadt Oranienburg, die Federführung bei den Planungen zur Besucherführung der Gedenkstätte Sachsenhausen nicht nach. Auf eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Nicole Walter-Mundt (CDU) antwortete das Ministerium lediglich, es werde sich "im Rahmen seiner Möglichkeiten einbringen".

"Die Suche nach Lösungen ist Aufgabe der Grundstückseigentümer und Nutzer, das heißt in erster Linie der Stadt Oranienburg und der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten", stellt das Kulturministerium in seiner Antwort klar. Ministerin Manja Schüle werde sich als Vorsitzende des Stiftungsrates einbringen. Die Stiftung wird getragen von Bund und Land. Bisher leitete die seit vergangenem Herbst neu im Amt tätige Manja Schüle eine Sitzung des Stiftungsrates. Während der Jahrespressekonferenz der Stiftung in Potsdam antwortete sie auf die Frage zur Übernahme der Planungshoheit durch das Land noch ausweichend.

Nicole Walter-Mundt kritisiert, dass es auch nach drei Jahren der Diskussion über die Besucherführung kein Vorankommen gebe. Neben der Anbindung durch Linienbusse geht es dabei aus Sicht der Anwohner und ihrer Initiative vor allem um den Parkplatz für Reisebusse. "Für die Anwohner, die tagtäglich mit den Emissionen des Besucherverkehrs leben müssen, dürfte die aktuelle Hängepartie nach drei Jahren intensiver Diskussion unbefriedigend sein", sagt die Landtagsabgeordnete. Dabei gebe es für den Reisebusverkehr und den zukünftigen Standort des Parkplatzes sehr gute Alternativvorschläge. Das Ministerium wiederhole lediglich den bereits im vergangenen Sommer von den Anwohnern abgelehnten Vorschlag der Stiftung, den Reisebusparkplatz auf die gegenüber liegende Seite des Schäferwegs zu verlegen.

Mit einer schnellen Lösung bei der Neuplanung zur Besucherführung der Gedenkstätte Sachsenhausen ist damit nicht zu rechnen. Das hatte Stiftungsdirektor Axel Drecoll bereits vergangene Woche im Interview mit dieser Zeitung gesagt. Auch das Kulturministerium wird den Planungsprozess nun nicht beschleunigen und sich lediglich in die Planung einbringen. Das geht aus der Antwort der kleinen Anfrage der Landtagsabgeordneten Nicole Walter-Mundt (CDU) hervor.

Wegen der aus seiner Sicht festgefahrenen Situation hatten die Stadt und Baudezernent Frank Oltersdorf wiederholt gefordert, das Land solle bei der Neuplanung von Busanbindung und Besucherführung die Planungshoheit übernehmen. Oltersdorf verwies dabei auf Erfahrungen der Gedenkstätte Dachau bei München. Dort hätten Planung und Umsetzung unter Federführung des Freistaates zehn Jahre in Anspruch genommen. In Oranienburg wird nun seit drei Jahren geprüft, ohne dass es Aussicht auf Lösungen gibt. Die Stadt habe mehrere Vorschläge gemacht, die von der Gedenkstätte abgelehnt worden seien, sagt Oltersdorf.

Das Ministerium spricht nun lediglich von Prüfaufträgen, bestätigt aber, dass das seit Jahren geplante größere Besucherinformationszentrum auf der freien Fläche neben dem bestehenden Gebäude errichtet werden solle. Bei dessen beauftragter Neuplanung würden die Stadt und Anwohner beteiligt – aber lediglich so weit dabei die Besucherführung betroffen sei. Nicole Walter-Mundt spricht in diesem Zusammenhang von "Befürchtungen der Anwohnerinitiative", die vom Besucherverkehr genervt ist. Sie kündigte an, dass die CDU-Stadtfraktion den Vorschlag der Anwohnerinitiative als Antrag in die Stadtverordnetenversammlung einbringen werde.