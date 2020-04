Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Es sprießt und blüht allerorten. In den Gärten am Fischerweg herrscht reger Betrieb. Nur ein Grundstück liegt brach, dort passiert rein gar nichts: im Bürgergarten. "Ich bin stinksauer, dass rund 20 Gartenfreunde jetzt zum Nichtstun gezwungen sind, obwohl sie dort gern ein Stück grüner Lunge von Oranienburg hegen und pflegen würden", sagte Anne Schumacher. Die Lehnitzerin ist gewissermaßen das Bindeglied zwischen dem Evangelischen Bildungswerk, das die Trägerschaft des Bürgergartens Ende vorigen Jahres aufgegeben hat, und der Volkssolidarität Oberhavel, die künftig die Trägerschaft übernehmen will.

"Wir haben unser Interesse bekundet und gehen davon aus, dass wir von der Stadt als Eigentümerin der Flächen in Kürze grünes Licht bekommen", sagt Paul Redel, Geschäftsführer der Volkssolidarität Oberhavel. Doch wegen der besonderen Belastungen durch die Corona-Krise habe die Stadt gegenwärtig sicher andere Prioritäten zu setzen, so Redel.

Doch da gehen die Auffassungen wohl ein wenig auseinander. Denn in der Stadtverwaltung gibt es andere Überlegungen, was den Standort betrifft. Voraussichtlich würden die Gartenflächen noch dieses Jahr nach Kampfmitteln abgesucht werden, ist aus dem Rathaus zu hören. "Deshalb, und weil die Stadt für den Bereich Fischerweg eine langfristige und ganzheitliche Entwicklung anstrebt, suchen wir gemeinsam mit der Volkssolidarität nach einem anderen Standort, der besser für einen Bürgergarten geeignet ist", sagt Eike-Kristin Fehlauer von der städtischen Pressestelle.

"Das ist doch der eigentliche Skandal, dass unsere engagierten Gärtner, noch dazu in den Corona-Zeiten, ihre Parzellen im Bürgergarten nicht nutzen dürfen", schimpft Anne Schumacher. Lieber lasse die Stadt den Garten mit wertvollen alten Apfelbäumen brach liegen, anstatt ihn auch nur zu einer vorübergehenden Nutzung freizugeben. Das sei keinem echten Gartenfreund zu vermitteln. "Selbst wenn es nur für ein paar Monate möglich wäre, dort zu gärtnern, würden sich unsere Aktiven darüber freuen", sagt sie. Denn dass da mal eine Kampfmittelsuche anstehen würde und auch nach einem anderen Standort gesucht werden solle, das sei allen Bürgergärtnern längst bekannt. "Das kann doch aber kein Grund sein, in diesem Garten bürgerschaftliches Engagement, und sei es nur vorübergehend, zu verhindern", findet Anne Schumacher.

Sie kann auch nicht verstehen, warum die Volkssolidarität nicht mehr Druck mache. Von den einst rund 30 Gartenfreunden seien 20 eigens Mitglied der Volkssolidarität geworden, um weiter gärtnern zu können. "Die sind jetzt total frustriert", weiß Anne Schumacher. Das bestätigt auch Paul Redel. "Ich kann den Frust unserer neuen Mitglieder gut nachvollziehen. Aber wir müssen noch Geduld haben", hofft Redel auf eine baldige Entscheidung. Für dieses Jahr dürfte der Bürgergarten damit aber wohl gestorben sein. "Das sehen wir anders", sagt Eike-Kristin Fehlauer. "Wir haben einige mögliche Standorte im Stadtgebiet im Auge, die wir dem Verein anbieten können. Wir sind guter Dinge, dass bis zum Ende der nächsten Woche eine gute und spruchreife Lösung gefunden ist", sagt die Stadtsprecherin.