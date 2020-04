Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Unabhängig von den für Mittwochabend erwarteten Entscheidungen zu den künftigen Corona-Einschränkungen in Bund und Land bereiten die Schulen in Oberhavel den Beginn der Abiturprüfungen für kommenden Montag vor. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwochabend mit.

Das Land Brandenburg hatte sich bereits Anfang April gegen eine Verschiebung oder gar Absage der schriftlichen Abiturprüfungen ausgesprochen. Die Schulen sollen nun zwar erst ab dem 4. Mai wieder öffnen, Prüfungen aber eventuell schon vorher möglich sein. Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte am Abend bei "Brandenburg aktuell" im rbb, dass über die Ausgestaltung der Bund-Länder-Vereinbarung für Brandenburg am Donnerstag im Detail gesprochen werde.

"Auch wenn wir nicht wissen, welche Entscheidungen Bund und Land in den kommenden Stunden treffen werden und ob die Schulen ab Montag wieder geöffnet sein werden, sind wir darauf vorbereitet, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Abiturprüfungen ab dem 20. April schreiben können", erklärte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Mittwoch in Oranienburg. "Dass diese in diesem Jahr unter besonderen und herausfordernden Bedingungen stattfinden, ist uns allen bewusst. Als Schulträger tun wir alles dafür, dass die Abiturientinnen und Abiturienten ihre Prüfungen mit der notwendigen Ruhe und Verlässlichkeit ablegen und beste Ergebnisse erzielen können", sagteWeskamp.

Besonders wichtig sei dabei, "dass physische Kontakte auf ein Minimum reduziert und so weit es geht gänzlich vermieden werden. Die geltenden Abstandsregeln sind einzuhalten", fordert das Landratsamt von den Bildungseinrichtungen. Die dafür erforderlichen Bestuhlungen in den Prüfungsräumen würden über die Schulhausmeister bereitgestellt. "Die personelle Besetzung mit Schulhausmeistern an allen betroffenen Schulstandorten ist abgesichert".

Bis Freitag sollen die betreffenden Schulen gereinigt und die für die Prüfung benötigten Räume desinfiziert werden. " Die Versorgung mit allgemeinen Hygieneartikeln ist gesichert. Alle Seifenspender sind aufgefüllt, Nachschub lagert in den Einrichtungen, gleiches gilt für Einmalhandtücher. Auch Einweghandschuhe werden bereitgestellt", erklärte die Kreisverwaltung. "WZusätzlich wurde Händedesinfektionsmittel beschafft. Am Prüfungstag werden diese an exponierter Stelle zur Nutzung bereitgestellt."

Die Schulen sollen außerdem darauf achten, dass sich die Prüflinge am Tag der Abiturprüfungen nicht in Gruppen vor oder in der Schule aufhalten. Alle Schülerinnen und Schüler seien darüber bereits vom Bildungsministerium per Brief informiert worden. In Oberhavel sind in diesem Jahr mehr als 1 000 Absolventen von Gymnasien, Gesamtschulen und Oberstufenzentren für die Abiturprüfungen zugelassen worden.

In Oberhavel sind bis Mittwochvormittag 165 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. 75 davon sind bereits geheilt, fünf Menschen in Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung verstorben. Neun der zurzeit 85 Patienten im Landkreis werden stationär behandelt. 972 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 198 Personen steht das Testergebnis noch aus.

Die Covid-19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im gesamten Landkreis: Oranienburg (29), Hohen Neuendorf (28), Hennigsdorf (26), Velten (17), Glienicke/Nordbahn (17), Oberkrämer (12), Mühlenbecker Land (8), Birkenwerder (6), Leegebruch (5), Löwenberger Land (5), Liebenwalde (5), Zehdenick (5) und Amt Gransee (2). In Fürstenberg/Havel und Kremmen gibt es weiterhin keine gemeldeten Covid-19-Fälle.