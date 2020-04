Thomas Berger und Dirk Schaal

Neuenhagen/Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Für Jugendliche ist es derzeit eine besonders düstere Aussicht, in der Corona-Krise, bis auf wenige kurze Besorgungen oder Mini-Gänge nach draußen, ständig zu Hause sitzen zu müssen.

Die durch behördliche Anordnung auch schon seit Wochen geschlossenen Einrichtungen wie die Blaupause in Neuenhagen in Trägerschaft des Internationalen Bundes oder der Jugendclub des Doppeldorfs in Petershagen haben sich auf die neuen Herausforderungen eingestellt und alternative Angebote entwickelt. "Wir bleiben zu Hause", ist mit klar erkennbarer Botschaft an die Zielgruppe der Leitspruch des Blaupause-Teams für den Youtube-Kanal, Spielofferten und andere kreative Ansätze.

Im Moment ein Filmstudio

Vorerst immer montags, mittwochs und freitags wird der Youtube-Kanal, wie Blaupause-Mitarbeiter Philipp Schmidt verkündet, mit frischen Videosequenzen bestückt. In der Regel handle es sich dabei um verschiedene Arten von Tutorials – also Tipps und Anleitungen beispielsweise für Lieder auf der Gitarre, einfache und doch einfallsreiche Rezept­ideen und nicht zuletzt den einen oder anderen in diesen Tagen so wichtigen Hygienetipp. "Die Blaupause ist im Moment ein kleines Filmstudio, in dem wir auch gern eure Anregungen umsetzen wollen", lautet der Aufruf, diese Palette vielleicht noch mit eigenen Ideen verbreitern zu helfen. Das gilt nicht zuletzt für die Einfälle, wozu es denn so alles eine Challenge (Herausforderung zum Spaßwettbewerb) geben kann. Am Freitag ist ein Home-Bowling geplant, in der nächsten Woche läuft dieses Format aus. "Wir haben jede Menge Ideen, was wir danach machen werden. Zum Beispiel einen Spanischkurs mit Muttersprachlerin Irene González García, die derzeit in der Blaupause mitarbeitet", sagte Philipp Schmidt.

Dass in jüngster Zeit verschiedene Digitalformate neu entstanden sind, wirkt sich in der Krise nun positiv aus. So wurde schon über FIFA20 virtuell Fußball gespielt. Koordiniert vom Blaupause-Team, gab es für alle Fans dieses Ballsports in der digitalen Version ein erstes Turnier, bei dem inzwischen mindestens zwölf Jugendliche mitmachten, von daheim aus in Gruppenspielen gegeneinander antraten. "Das kam sehr gut an. Im Mai werden wir ein neues Turnier starten. Weitere Runden sind auch danach durchaus möglich", berichtete Philipp Schmidt. Weitere Teilnehmer sind noch willkommen, und das Ganze ist nicht einfach nur Zeitvertreib, sondern es winken am Ende sogar einige Preise. Die besten Spielsequenzen werden im Anschluss noch mal auf den Youtube-Kanal gestellt. Für Videos ist Theo Späthe verantwortlich, der die Technik betreut, Videos bearbeitet und dem Ganzen einen professionellen Anstrich verpasst.

Im Petershagener Jugendclub ist Minecraft schon länger überaus beliebt, wurden mit diesem kreativen Spiel unter anderem schon voriges Jahr in einem speziellen Projekt die Feuerwehr-Gerätehäuser in der Gemeinde virtuell nachgebaut. Äußerst vielfältig ist dieser "digitale Baukasten", je nach Alter und Wissen bietet dieses Spiel ein ungeheuer umfangreiches Potenzial an Möglichkeiten – bis hin zum Einsatz binomischer Formeln und das Legen von (virtuellen) Stromkreisen. Das von Anke Ellermann geleitete Jugendclubteam hat nun für die Zeit der zwangsweisen Schulschließungen einen Minecraft­server gemietet und lädt alle Interessierten (Mindestalter acht Jahre bis hinauf zu den Jugendlichen) zum Spiel ein.

Ratschläge auf der Homepage

Außerdem gibt es wöchentlich wechselnde Anti-Corona-Challenges, aktuell zum Beispiel zu alternativem Sportunterricht in den eigenen vier Wänden, wozu lustige Bilder gesammelt werden. Über die allgemeine Webseite jugendimdoppeldorf.de (siehe Infokasten) werden zudem Tipps für jene verbreitet, die gerade in den letzten Abiturvorbereitungen stecken und in der erzwungenen Mehr-Freizeit zu Hause schon einmal genauer zu späteren Studienmöglichkeiten recherchieren wollen.

Wie lange die Zwangsmaßnahmen und Einschränkungen noch andauern, bevor die Einrichtungen selbst wieder wie gewohnt ihre Türen öffnen dürfen, wissen auch die Beschäftigten in Neuenhagen und Petershagen-Eggersdorf nicht. Allerdings hält sich die Hoffnung, dass zumindest im Sommer längerfristig geplante Veranstaltungen wie vorgesehen stattfinden können. Das betrifft insbesondere das über die Jahre schon zur Tradition gewordene "NHG-JAM by Blaupause" mit Skater- und BMX-Contest, das in Neuenhagen für den 1. August im Kalender steht, als Höhepunkt für den letzten Sonnabend in den Sommerferien.