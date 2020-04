Frankfurt (Oder) (MOZ) Noch hat die Angst gesiegt. Die Angst der Politiker, das Erreichte aufs Spiel zu setzen, hat die Oberhand behalten über die Empfehlungen der Wissenschaftler der Leopoldina und über das, was Statistiken sagen. Denn die sinkende Anzahl der Neuinfektionen, die übertroffen wird von der der Genesenen, und die weiter zunehmende Verdoppelungszeit waren gute Argumente für stärkere Lockerungen der massiven Einschränkungen.

So bleibt es bei der Kontaktsperre, verbunden mit minimalen Zugeständnissen an Handel und Dienstleister und einer kleinen Perspektive für Schüler*innen und Eltern. Die Gastronomie muss weiter warten. Die Angst davor, dass Lokale, Cafés und Biergärten zu neuen Infektionsherden werden, ist einfach zu groß. Wer will Angela Merkel und den Ministerpräsidenten diese Angst verdenken? Schließlich geht es um Leben und Tod.

Immerhin haben die Menschen nun ein Ziel gezeigt bekommen. Es ist der 4. Mai. Noch zweieinhalb Wochen Beschränkungen und Umsatzeinbußen, noch 18 Tage Improvisieren und Geduld. Dann könnte ein deutlich größeres Stück Normalität zurückkehren – und die Angst besiegen.