OGA

Oberhavel (MOZ) Wegen Bauarbeiten an der Autobahnbrücke am Veltener Bernsteinsee wird die A 10 in der Nacht zum kommenden Sonnabend mehrfach zwischen Birkenwerder und dem Kreuz Oranienburg kurzzeitig gesperrt. Das teilte die Havellandautobahn GmbH am Mittwochabend mit.

Mit den Vollsperrungen sei zwischen Freitag, 17. April, 22 Uhr, und Sonnabend gegen 3 Uhr zu rechnen. Sie sollen jeweils etwa 20 Minuten dauern. Die Havellandautobahn bat um Verständnis für die Einschränkungen.