Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Puh, das war knapp. Meine letzte Rolle ist beinahe aufgebraucht", sagt Manuel Meier (Name geändert) am Mittwochmorgen um kurz nach acht Uhr. Mit einer Packung vierlagigen Klopapiers in der Hand verlässt er Rossmann im Oderturm. Bildeten sich in Vor-Corona-Zeiten Warteschlangen vor Elektro-Märkten, um das neuste Handy als erster zu ergattern, so warten nun die Kunden morgens vor Super- und Drogeriemärkten – um beispielsweise Klopapier kaufen zu können. Sowohl bei Rossmann im Zentrum als auch bei DM in den Lenné Passagen greifen die Kunden am Morgen schnell zu – natürlich in "haushaltsüblichen Mengen", also eine Klopapier-Packung pro Haushalt, um Hamsterkäufe zu verhindern. Nicht lange und der kleine Bestand ist ausverkauft – wieder einmal. Wann die nächste Ladung kommt, weiß die Mitarbeiterin noch nicht.

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht derzeit in Frankfurter Facebook-Gruppen, wenn jemand zufällig auf noch vorhandenes Toilettenpapier im Supermarkt stößt – und dies postet. Von "Wo genau ist das? Ich fliege dorthin. Brauche dringend neues Papier!" über "Lasst den Wettlauf beginnen" bis hin zu "Knappheit wie in der DDR. Verrückte Welt" reichen die vielen Kommentare. Eine der Glücklichen ist im Spitzkrug-Multicenter (SMC) anzutreffen. "Das ist jetzt schon mein siebtes Geschäft seit dem Wochenende – hier finde ich endlich Klopapier", sagt eine Frau vor Rossmann. Liegen noch fünf Pakete verstreut in dem ansonsten leeren Regal, ist fast in jedem Einkaufswagen an der Kasse das "weiße Gold" drin. So nennt ein älterer Mann seine Klo-Rollen und packt sie in den Stoffbeutel. Er habe die letzte Woche täglich in den SMC-Läden mit Hygieneartikeln nach WC-Papier Ausschau gehalten. "Heute habe ich Glück", berichtet er. Seine Rollen neigten sich daheim dem Ende zu. Was nur die "Hamster-Käufer" mit all ihrem Reichtum anfangen wollen, fragt er sich laut. "Essen geht ja schlecht."

Die Lagerstandorte von Edeka Minden-Hannover erhielten täglich Lieferungen mit Toilettenpapier. "Dabei sind die Mengen, die geliefert werden, deutlich höher als üblich – wie vor der Corona-Krise", so Edeka-Sprecherin Eva-Lotta Dehne. Die Nachfrage in den Märkten – wie beim Edeka-Center im HEP – sei aber nach wie vor "extrem hoch". Edeka versuche daher von allen zur Verfügung stehenden Lieferanten Ware zu bekommen und suche auch nach neuen, zusätzlichen Lieferanten.

Ein wenig ratlos steht eine Seniorin in der leeren WC-Papier-Abteilung bei Kaufland im SMC. "Unser Bestand ist zurzeit alle. Wir bekommen immer mal wieder kleinere Mengen nachgeliefert", erklärt eine Mitarbeiterin. Wann die nächste Ladung komme, könne sie aber nicht sagen. "Unsere Lieferanten schöpfen derzeit ihre Produktionskapazitäten voll aus, um der erhöhten Nachfrage nach Toilettenpapier nachzukommen", sagt Kaufland-Sprecherin Andrea Kübler. Die Filialen würden täglich zu verschiedenen Uhrzeiten mit Waren beliefert werden. "Derzeit haben wir die Abgabe auf eine Klopapier-Packung pro Einkauf begrenzt", so Kübler.

Unberührte Palette

Im Nahkauf in der Dr.-Salvador-Allende-Höhe packte Chung Pham am Dienstagmorgen WC-Rollen ins Regal. "Innerhalb von Stunden war die kleine Lieferung aufgekauft", berichtet die Mitarbeiterin. Im Aldi am SMC blieb dagegen eine nagelneue, meterhohe Palette Klopapier bis 10.30 Uhr am Mittwoch unberührt – ein seltener Anblick in diesen Tagen. Lange standen die Klopapierrollen dort nicht – die Verkäuferinnen machten sich gar nicht erst die Mühe die Ladung vom Gang wegzuräumen.