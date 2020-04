Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische Landesregierung wird am Freitag die geltende Eindämmungsverordnung bis zum 3. Mai verlängern.

Allerdings wird es erste Lockerungen geben. Das erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz des Kabinetts. Die Lockerungen betreffen den Einzelhandel beispielsweise Buchläden, Fahrrad- und KFZ-Händler, sowie Läden mit bis zu 800 Quadratmeter. Brandenburg strebt eine gemeinsame Regelung mit Berlin an. Woidke geht davon aus, dass es am 27. April der Fall sein könnte. Ab diesen Tag sollen die ausstehenden Prüfungen an den Schulen stattfinden. Eine Woche später, dem 4. Mai, ist vorgesehen, in den oberen Grundschulklassen, die Abschlussklassen an weitergehenden und Berufsschulen wieder Unterricht abzuhalten. Die Lerngruppen sollen dann verkleinert werden und die Hygienevorschriften eingehalten werden. Eine generelle Öffnung der Kindergärten könne er sich noch nicht vorstellen, sagte Woidke.

Innenminister Michael Stübgen (CDU) kündigte Gespräche mit den Landräten und Oberbürgermeistern in den nächsten Tagen an. Dabei soll es auch um regional unterschiedliche Lösungen gehen.