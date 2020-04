Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Durch Vermittlung des Oranienburger Generalanzeigers hat Jennifer Höbold, die durch die Explosion des Mietshauses in der Hohen Neuendorfer Karl-Marx-Straße am 7. März ihr Hab und Gut verloren hat, eine Sorge weniger. Ihr Festnetzanschluss wurde vorzeitig gekündigt.

Das war aber gar nicht so einfach. Denn ihr Anbieter O2 weigerte sich zunächst, den bis Mai 2021 laufenden Vertrag für ihren Festnetzanschluss zu beenden. Auch der Hinweis, dass sie den Anschluss gar nicht nutzen könne und noch keine eigene Wohnung habe, half nicht. Die 32-jährige Frau wandte sich an den Oranienburger Generalanzeiger, der in diesem Fall helfen konnte und sich mit dem Anbieter in der vergangenen Woche in Verbindung setzte.

"Wir bedauern Frau Höbolds persönliches Unglück und kommen ihrem Wunsch, den Vertrag vorzeitig aufzulösen, schnellstmöglich nach. Mein Service-Kollege hat bereits die sofortige Kündigung des Festnetzvertrages sowie eine Gutschrift der Grundgebühr in die Wege geleitet", teilte eine Sprecherin von Telefonica Germany GmbH & OHG, zu der auch O2 gehört, am Mittwoch mit. Jennifer Höbold nahm die Nachricht mit Erleichterung auf und dankte dem Generalanzeiger für die Unterstützung. Sie spart jetzt jeden Monat 30 Euro und kann sich nun in Ruhe auf den Umzug in eine neue Wohnung konzentrieren.