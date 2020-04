Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Die Sonne scheint, ein leichter Windhauch streift über die Haut. Stille. Auf einem Feld in Tauche, Hände und Kopf auf den Schäferstab gestützt, steht Ronald Rocher, lässt träumerisch den Blick über seine Schafherde schweifen: "Was gibt es Schöneres, als den friedlich weidenden Tieren zuzusehen?"

Die Frage ist dabei nicht als solche zu verstehen, sondern mehr als Feststellung. Der Mann hat seine Bestimmung gefunden, empfindet Glück, bei dem was er tut, egal ob die Sonne scheint, es regnet, stürmt oder schneit und er die meiste Zeit des Tages allein verbringt.

Gelernter Landwirt war Ronald Rocher, bis er seine wahre Passion fand. "Im Urlaub, als ich in in Irland und anderen klassischen Schafzuchtländern war, bin ich auf die Idee mit den Schafen gekommen", erzählt er. 2002 beginnt er mit der Umsetzung dieser Idee: "Mit acht Lämmern hat alles angefangen, damals nebenbei." Mit der Zeit seien es immer mehr geworden.

Vierbeinige Helfer

Um sein Wissen der neuen Herausforderung anzupassen, absolvierte er in den letzten drei Jahren, auch nebenbei, erfolgreich einen Meisterlehrgang für Schäferei in Sachsen. Heute ist Ronald Rocher offiziell Schäfermeister und nennt etwa 800 Schafe der Rasse Suffolk sein Eigen. Die etwa 100-köpfige Herde, die gerade zwischen Kohlsdorf und Falkenberg in der Gemeinde Tauche auf einem Feld weidet, wird von Herdenschutzhunden bewacht. "In den letzten zwei Jahren gab es keine Wolfsübergriffe. Doch das kann sich ändern", stellt er klar, denn, "wenn ein Rudel durch die Herde geht, bleiben bis zu 50 Schafe auf der Strecke. Das möchte keiner sehen."

Nahe der Herde parkt sein großer Pick-up, in der Kabine warten zwei Border Collies, die zum Hüten eingesetzt werden, auf Arbeit. Auf der Ladefläche lagern mobile Zäune – ein Verbund aus Metallstäben und Netzen –, die unter Strom gesetzt werden können. Ganz sicher ist das nicht: "Wenn Wildschweine durch den Zaun gehen, ist die Schafherde schutzlos", erklärt Ronald Rocher. "Die Hunde schaffen es auch nicht, die panischen Tiere vor einem Wolfsrudel zu schützen."

Sechs Herden sind insgesamt in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Oder-Spree zur Landschaftspflege unterwegs: "Wir laufen mit den Tieren schon bis in die Nähe von Berlin." Mit "wir" sind er und sein Mitarbeiter gemeint, die sich jedoch kaum sehen, weil sie während der arbeitsreichen Lammzeit in Schichten arbeiten. "Ein Teil der Mutterschafe hat bereits im Dezember gelammt. Die Kleinen wiegen jetzt etwa 45 Kilogramm und gehen in den Verkauf", berichtet der Schäfer. Um die Osterzeit herum würden die nächsten Lämmer geboren.

Seine Tiere direkt selbst zu vermarkten, schaffe er nicht: "Das ist schwierig wegen der ganzen Auflagen und vom Zeitaufwand her, zumal es wegen der Globalisierung hier auch keinen Schlachthof mehr gibt." Das Fleisch seiner Schafe bleibe zwar in Deutschland, aber wo genau, wisse er nicht: "Dabei wäre regionaler Verkauf sinnvoller." Das Lammfleisch aus Neuseeland, was sich in den Tiefkühltruhen der Supermärkte stapelt, ist trotz langer Transportwege preiswerter: "Dazu muss man wissen, dass dort die Vorschriften längst nicht so streng wie in Deutschland und die Farmen auch sehr viel größer sind."

Jeder Tag ein Kampf

Wölfe und Marktsituation machen den Schäfern das Leben schwer. Rocher hält 17 Pyrenäen-Berghunde zum Schutz und vier Hunde zum Hüten der Herden. "An 365 Tagen im Jahr strample ich ums Überleben", sagt der Schäfermeister, "und mache dennoch weiter." Meist allein, bei Wind und Wetter: "Klar, das ist Geschmackssache. Aber ich bin sehr zufrieden." Tiere, Sonne, Licht das sei fantastisch. Auch seinen vier Jungs, für die er gern mehr Zeit hätte, gefalle das.

Noch einen Moment verweilt sein Blick auf der grasenden Herde, dann lässt er die Border Collies aus dem Auto, der Zaun wird geöffnet, die Hunde sausen auf Kommando um die Schafe herum, behalten jedes Tier im Auge – die Herde zieht weiter über die Winterbegrünungsfläche, frisst alles kahl, düngt dabei den Boden und ernährt die in der Erde lebenden Kleinlebewesen. Und auch der Mais, der auf die Fläche kommt, wird dankbar sein.