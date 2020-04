Michael Dietrich

Schwedt Wie lange hält die Wirtschaft diese Einschränkungen aus? Für viele kleine Schwedter Firmen ist das momentan keine theoretische Frage, sondern eine sehr reale Bedrohung. Viele Firmen haben inzwischen Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und Soforthilfe für Einnahmeausfälle beantragen müssen. Die meisten rechnen damit, diese Phase vielleicht ein paar Monate auszuhalten, aber nicht länger. Fast alle befragten Firmenchefs gaben aber ebenfalls an, die Maßnahmen der Politik zur Eindämmung des Virus voll zu akzeptieren. Ein Geschäftsführer sagte sogar, dass er Verständnis dafür habe, wenn die Einschränkungen noch deutlich länger gelten oder noch drastischer sein müssen. Ja, es schade ihm und seinem Unternehmen, sagte er, aber es gäbe auch keine Alternative. "Nichts wäre schlimmer, als jetzt Lockerungen einzuführen, durch die Corona ein zweites Mal und dann um so härter zuschlägt."

Negative Einnahmen

Der Inhaber eines Reisebüros sagt unumwunden: "Wir haben nicht 100 Prozent Einnahmeausfall, sondern 180 Prozent." Zu dem Umstand, dass derzeit keine einzige Reise verkauft werden kann, also auch keine Provision anfällt, kommt die Rückzahlung für stornierte Reisen. "Wir müssen bereits eingenommene Gewinne wieder zurückzahlen. Da geht es um Zehntausende. Das Einzige, was momentan hilft, ist das Verständnis vieler unserer Stammkunden. Sie vertrauen uns, verzichten auf sofortige Rückzahlung und verschieben ihre Reise auf unbestimmte Zeit. Das hilft uns und sichert den Kunden obendrein den alten Reisepreis." Der Firmenchef musste alle Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Die beantragte Soforthilfe vom Land für die Einnahmeausfälle erreichte das Büro noch vor Ostern. Mit einem kleinen Polster hofft der Reisebürochef, bis zum Herbst durchzuhalten, "Wir hoffen, dass im Herbst wieder erste Reisen möglich werden", sagt er.

Als erste raus, als letzte rein

Für Unternehmen, die wie Firma Wiebeck mit Veranstaltungen ihr Geld verdienen, sieht es derzeit noch weniger rosig aus. Nahezu alle Konzerte, Messen, Großveranstaltungen wie Stadtfeste oder Firmenfeiern sind abgesagt. "Für unsere Branche gilt: First in, last out. Wir sind die ersten, die wegen des Kontaktverbots vom Shutdown betroffen waren und die letzten, die da wieder heraus kommen. Der Schwedter Sportlerball war die letzte große Veranstaltung. Seither ist alles abgesagt, auch schon bis in den Spätsommer hinein." Der Firmenchef hat zwei Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und hofft, dass ihn jetzt noch ein paar kleinere Aufträge der öffentlichen Hand für Installationen von LED-Wänden über Wasser halten. Lange reiche die Soforthilfe allein nicht.

Auch danach keine 100 Prozent

Die Inhaberin der Salzgrotte in Schwedt hofft, dass das Geschäft vielleicht in absehbarer Zeit wieder öffnen kann. Momentan fällt zwar Arbeit an - vom Füttern der kleinen Fische bis zur Unterhaltung der Anlage -, aber die Einkünfte sind derzeit gleich null.

Doch selbst wenn sie ihr Geschäft wieder öffnen kann, fragt sich die Inhaberin natürlich, ob dann auch Kunden kommen. "Unser Klientel ist ja oft älter und immer noch gefährdet, bei einer Ansteckung ernsthafte Probleme zu bekommen", gibt sie zu bedenken. "Es ist fraglich, wer sich dann überhaupt traut und sich Gesundheit und Wellnessangebote noch leistet."