Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Fünf Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall, das vermeldet das Barnimer Gesundheitsamt am Mittwoch. Laut Statistik sind damit aktuell 237 Menschen im Kreis positiv auf das Coronavirus getestet. Krisenherd Nummer eins ist nach wie vor Bernau mit 98 Angesteckten. Das siebte Todesopfer ist in Biesenthal-Barnim zu beklagen. Es handelt sich um eine 62-Jährige mit schweren Vorerkrankungen, die im Pflegeheim lebte und im Herzzentrum Bernau an der neuartigen Lungenkrankheit verstarb. Für Eberswalde weist die Übersicht 33 Infizierte aus, für Schorfheide 13, für Britz-Chorin-Oderberg sieben und das Amt Joachimsthal einen Fall. 49 der kreisweit 237 positiv Getesteten haben inzwischen die Krankheit überstanden. Mit seinen Fallzahlen und dem Ausbruch in der Brandenburg-Klinik ist der Barnim einer der drei "Hotspots" im Land.

Im Eberswalder Werner-Forßmann-Krankenhaus werden aktuell (Stand Mittwoch) 14 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt. Davon liegen sechs auf der Intensivstation, fünf dieser Patienten müssen beatmet werden. Acht Patienten wiesen leichtere Symptome auf, sie sind isoliert auf einer "Normalstation". Weitere 28 Patienten seien aufgrund eines Corona-Verdachts oder nach Kontakt mit Covid-Erkrankten im Hause. Selbstverständlich ebenfalls isoliert, so Klinik-Sprecher Andreas Gericke, gleichzeitig versichernd, dass es im Klinikum freie Betten- und Beatmungskapazitäten gibt.