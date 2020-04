Jörn Kerckhoff

Wriezen (MOZ) Ganz schön gemein, was sich Helmut Krause aus Wriezen da hat einfallen lassen – aber auch lustig. "Wir haben keine Klingel, aber wenn Sie hier drücken, hören wir Sie", hat er auf eine Holztafel gefräst und angemalt. Dazu hat er eine gespannte Mausefalle auf das Schild montiert. Allein die Vorstellung, dass jemand tatsächlich auf den Auslöser der Mausefalle drückt, der Bügel zuschnappt und der Schmerzensschrei des Besuchers Helmut Krause und seine Frau Renate aus dem Sessel schreckt, verursacht schon Schmerzen. Dass die Krauses dann womöglich mit einem Lächeln auf dem Gesicht an der Tür erscheinen und den Gepeinigten mit "das ist aber schön, dich mal wieder zu sehen" empfangen, löst wiederum unwillkürlich ein Schmunzeln aus. Solange es einen selbst nicht trifft, ist das auf jeden Fall witzig. Helmut Krause bastelt gerne alles mögliche und lässt dabei offenbar auch seinem Humor freien Lauf. Und ein wenig Humor kann in den Zeiten der Corona-Krise ja auch nicht schaden. Wenn man alles zu ernst betrachtet, macht das Leben ja auch keinen Spaß. Auf die spezielle Klingel sollte man aber vielleicht dennoch nicht drücken.