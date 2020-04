Berlin (NBR) Es ist Corona-Zeit. Und es gibt momentan wenig, was von Mitteleuropa aus ferner erscheint als die sonstigen Bedrohungen der Welt. Was über Jahre die außenpolitische Sicht dominierte – die Kriege in Syrien und im Jemen, die Atomprogramme des Irans und Nordkoreas oder die Einflussnahme böswilliger Mächte mittels Fake News – das spielt nur eine Nebenrolle. Saudi-Arabien hat wegen der Corona-Krise seine Angriffe auf Jemen eingestellt, der Iran kämpft selbst mit dem Virus, und die neuerlichen Atomtests Nordkoreas lösen in Westeuropa nur noch Achselzucken und einen pflichtschuldigen schriftlichen Protest aus, dessen Wortlaut sich jedesmal lediglich in Nuancen verändert.

Und die Nato? Auch die zeigte im Corona-Modus zunächst ein eher durchwachsenes Bild. Es dauerte lange, bis sie sich durchrang, die riesige Übung "Defender 2020" zur Verlegung von Truppen quer durch Europa mittendrin abzublasen. Und wie schnell die Verteidigungsfähigkeit während einer Pandemie in Mitleidenschaft gezogen werden kann, war eindrucksvoll zu besichtigen; genauso übrigens wie der unterschiedliche Umgang einzelner Mitgliedsländer mit dem Thema Corona im Militär.

Auf dem US-Stützpunkt Guam wurde der Kapitän des Flugzeugträgers "Theodore Roosevelt" auf Befehl der Marineführung von Bord geschickt, weil er eine Corona-Epidemie an Bord publik gemacht hatte. Inzwischen ist auf dem Schiff mehr als jeder Achte der 4800 Soldaten erkrankt und einer bereits gestorben.

In Deutschland versucht das Verteidigungsministerium sich hingegen in Transparenz: In der vergangenen Woche waren demnach 194 deutsche Soldaten infiziert. Gleichzeitig ruht der Ausbildungseinsatz im Irak – offiziell aus Sicherheitsgründen. Auch das Flaggschiff der französischen Marine, der Flugzeugträger "Charles de Gaulle", liegt wegen eines Corona-Ausbruchs im Hafen.

In der Krise hat die Nato nun die Chance, jenseits der militärischen Aufgaben eine neue Rolle für sich zu definieren: die des Helfers. Schon seit Wochen sieht man Soldaten einiger Nato-Armeen bei der Corona-Hilfe in ihren Ländern im Einsatz – nicht überall ist das an so strikte Vorgaben geknüpft wie in Deutschland. Außerdem werden über die Nato Hilfsflüge abgewickelt. So gingen medizinische Güter an den jüngsten Verbündeten, Nordmazedonien, dänische Beatmungsgeräte an Italien oder deutsche nach Spanien. Die Nato, das hat die Videokonferenz ihrer 29 Verteidigungsminister am Mittwoch gezeigt, kann auch jenseits ihrer militärischen Aufgaben durchaus nützlich sein.

Vielleicht lehrt die Erfahrung der Corona-Krise das transatlantische Bündnis, künftig in weiteren Kategorien zu denken als in militärischen. Die Globalisierung mit ihren Gefahren, das hat Corona bewiesen, braucht eine adäquate sicherheitspolitische Aufstellung. Die Erfahrung der Pandemie könnte ein Denkanstoß für die kürzlich eingesetzte Nato-Kommis­sion sein, die Vorschläge für eine neue politische Ausrichtung des Bündnisses erarbeiten soll.

