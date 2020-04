MOZ

Beeskow/Storkow (MOZ) Im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie ist jetzt auch im Landkreis Oder-Spree ein erster Todesfall zu verzeichnen. Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am Mittwochabend mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen 83-jährigen Mann.

Der Verstorbene war zuvor wegen einer sehr schwerwiegenden Vorerkrankung im Helios Klinikum in Bad Saarow in medizinischer Behandlung. Im Laufe seines Aufenthalts im Kranken­haus wurde eine Infektion mit dem neuartigen SARS-CoV-2-Virus diagnostiziert. Der Mann, der aus einem anderen Bundesland verstarb bereits am Dienstag.

Der Landkreis Oder-Spree meldet, Stand Mittwoch 0 Uhr, zwei weitere Infektionen mit dem Coronavirus, die Gesamtzahl der nachweislich infizierten Personen liegt bei 101. Davon sind 64 (unverändert zum Vortag) inzwischen geheilt. Vier am neuartigen Coronavirus Erkrankte werden derzeit stationär behandelt. 187 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Im Landkreis Dahme-Spreewald sind bis Mittwochnachmittag 57 Erkrankte genesen. Vom Labor bestätigt wurden 149 positive Fälle der Corona-Infektion im Kreisgebiet, davon vier im Amt Lieberose/Oberspreewald. Nach wie vor sind kreisweit vier Todesfälle zu beklagen. Zwei Personen sind in stationärer Behandlung, die übrigen in häuslicher Isolation. 235 Quarantänen wurden verhängt, 245 Verdachtsfälle warten auf ein Testergebnis.