Anja Linckus

Mittelmark/Potsdam (BRAWO) Treffen mit Freunden und Verwandten? - Nein!, offene Schulen und Kitas und Kitas per se? - Nein!, wiedereröffnete Restaurants und Hotels? - Nein.

Wer bis Mittwoch darauf hoffte, dass das Leben ab 20. April seinen gewohnten Gang geht und alles wieder normal ist, der wurde bitter enttäuscht. Bund und Länder haben sich zwar an diesem Tag für eine Lockerung der Eindämmungen der Landesverordnungen im Kampf gegen das neuartige Corona Virus ausgesprochen, allerdings sind diese nicht so vollumfänglich wie oftmals von den Brandenburgern erhofft. Das gab Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke zusammen mit seinen Stellvertretern, Innenminister Michael Stübgen und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher noch am Abend auf einer Pressekonferenz bekannt. In dieser sagte Woidke: "Die Realität ist, dass wir den Höhepunkt noch nicht erreicht oder überschritten haben. Wir sind mitten in der Pandemie." Die Grundregeln zur Minimierung sozialer Kontakte, zu Abstand und Hygiene bleiben deshalb unverändert bestehen. Die ansonsten in einer Kabinettssitzung der Brandenburger Landesregierung beschlossene, leicht gelockerte Rechtsverordnung zur Eindämmung des Coronavirus wird bis zum 3. Mai gelten. Sie sieht vor, dass Krippen, Kitas und Schulen vorerst bis 3. Mai für den allgemeinen Betrieb geschlossen bleiben. Die bestehende Notbetreuung soll für weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet werden. Die konkrete Ausgestaltung wird mit den kommunalen Spitzenverbänden abgestimmt. Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen (Unterricht) der Abschlussklassen dieses Schuljahres sollen nach entsprechenden Vorbereitungen ab 27. April wieder stattfinden können. Das betrifft in Brandenburg die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen an Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien, die noch in diesem Jahr den Mittleren Abschluss erreichen wollen. Eine Woche später, ab 4. Mai, soll der Schulunterricht in geeigneter Form wieder beginnen für die letzte Grundschulklasse und die Abschlussklassen und qualifikationsrelevanten Jahrgänge der allgemeinbildenden sowie berufsbildenden Schulen, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen. Die Lerngruppen sollen an den Schulen verkleinertwerden, damit Abstände eingehalten werden können. Die konkrete Ausgestaltung wird vom Bildungsministerium erarbeitet. Das Abitur soll in Brandenburg unabhängig von der Öffnung der Schulen wie geplant stattfinden, Prüfungsstart ist am Montag, 20. April. In der Hochschullehre können neben der Abnahme von Prüfungen auch Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- bzw. Arbeitsräume an den Hochschulen erfordern, zum Beispiel Laborpraktika, Präparierkurse, unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen wiederaufgenommen werden. Bibliotheken und Archive können unter Einhaltung der Regeln wieder geöffnet werden. Zusätzlich zu den bestehenden Erlaubnissen wie im Bereich der Lebensmittel und Apotheken können folgende Geschäfte unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen: alle Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche und unabhängig von der Verkaufsfläche Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Auch Friseure sollen wahrscheinlich zum 4. Mai ihre Geschäfte unter Einhaltung der Hygienebedingungen wieder öffnen können. Weiterhin streng verboten sind bis zum 31. August dieses Jahres Großveranstaltungen und bis auf Weiteres touristische Angebote wie Hotelübernachtungen. Auch öffentliche Gottesdienste und religiöse Veranstaltungen werden vorerst nicht wieder zugelassen. Im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel wird das Tragen von Alltagsmasken dringend empfohlen. Eine allgemeine Maskenpflicht wird vorerst aber nicht eingeführt. Ob und wie sich diese Lockerungen in den kommenden 14 Tagen auswirken, wird ganz genau beobachtet und im Bedarfsfall nachgesteuert, das kündigte Bundeskanzlerin Andrea Merkel am Mittwoch an. Abschließend machte Brandenburgs Ministerpräsident eindringlich klar: "Das Virus hat nichts, aber auch gar nichts von seiner Gefährlichkeit eingebüßt. Normalität, die wir lieben und Freiheit, so wie wir sie bisher kennen, die wird es erst wieder geben, wenn es einen Impfstoff gibt, vorher nicht."