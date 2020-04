Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Zur Reha in Corona-Zeiten? Wer in der GLG Fachklinik Wolletzsee behandelt wird, ist kein herkömmlicher Kurpatient nach dem Klischee "Morgens Fango, abends Tango". Wer hierherkommt, hat oft eine schwere Erkrankung wie Herzinfarkt oder Schlaganfall, von der er mit therapeutisch-medizinischer Unterstützung genesen soll. Deshalb läuft der Klinik-Betrieb trotz Corona-Ausnahmezustand weiter.

"Es finden ganz regulär Anschlussheilbehandlungen statt", bestätigt Verwaltungsdirektorin Christin Walsh. Es werden weiterhin Patienten aus ganz Brandenburg und Berlin in den Fachabteilungen Kardiologie, Angiologie und Neurologie aufgenommen. Durch die Vorerkrankungen zählen die Patienten zur Risikogruppe, weshalb ganz besonders strenge Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen. So herrscht strenges Besuchsverbot, im Patientenrestaurant wurden die Plätze auf Sicherheitsabstand ausgerichtet, auch ambulante Angebote wie die Herzsportgruppe wurden abgesagt. Dennoch bleiben viele der 202 Betten frei. "Vor allem ältere Patienten sind verunsichert und haben Angst, jetzt in eine Klinik zu gehen", sagt Christin Walsh. Eine weitere Ursache sei, das aufgrund der Freihaltung von Krankenhausbetten für mögliche Corona-Patienten weniger Reha-Anträge bei den Krankenkassen gestellt würden. Auch die Bearbeitungszeit der Anträge dauere oft lange.

Verbesserte Heilung

Daher begrüßt die Fachklinik die Einführung eines vereinfachten Antragsverfahrens bei den Krankenkassen. "Wird im Krankenhaus die Notwendigkeit einer Anschlussheilbehandlung bescheinigt, etwa nach einem Herzinfarkt, können Patienten auch vorbehaltlich einer Genehmigung der Kassen nahtlos in die Reha vermittelt werden", erklärt Christin Walsh. Schließt eine Reha unmittelbar an die Akutbehandlung im Krankenhaus an, sind die Therapie- und Heilungsaussichten um ein Vielfaches höher. "Viele unserer Patienten sind aufgrund ihrer schweren Erkrankungen oder Verletzungen auf die direkte Betreuung durch unsere Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte angewiesen. Wir sind auch weiterhin für unsere Patienten da", betont Christin Walsh.