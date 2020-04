MOZ

a (MOZ) In der Straße An den Fuchsbergen kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten.

Aus bisher ungeklärter Ursache war der Fahrer eines Kleinkraftrades nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seiner Maschine gestürzt. Dabei zog sich der Fahrer Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Herbeigerufene Rettungskräfte transportierten den Mann ab. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.