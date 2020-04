Katharina Schmidt

Berlin (MOZ) Brandenburg hat sie schon. Jetzt zieht die Hauptstadt nach: Im April ist dieDigitalagentur Berlin an den Start gegangen. Wie ihr Märkisches Äquivalent ist sie ebenfalls an die landeseigene Investitionsbank als Tochtergesellschaft angegliedert. Zur Geschäftsführerin ist Nicole Voigt berufen worden. Die diplomierte Kauffrau für Betriebswirtschaftslehre leitete zuvor eine Fördermittelberatung, die mit Unternehmen aus der IT-Branche und der Startup-Szene zusammenarbeitete.

Die 44-Jährige ist derzeit in der Planungsphase und erstellt Konzepte, die sie mit der Senatsverwaltung abstimmt. "Vor mir liegt eine Fülle an Ideen, die nun gefiltert werden müssen", schildert sie dieser Zeitung.

Kleine Unternehmen im Fokus

Während die Brandenburger Digitalagentur sich vorwiegend an die Kommunen richtet, hat das Berliner Projekt die Klein- und Kleinstunternehmen im Fokus: "Wir gehen auf die Berliner Unternehmen zu und helfen mit Analysen, Beratungen, Workshops oder Webinaren, sie für das Thema Digitalisierung zu sensibilisieren", erläutert Voigt. Das Beratungsangebot soll kostenlos sein.

Doch braucht Berlin noch eine Digitalagentur, da schon einDigitallabor, ein Technologiepark sowie ein Innovationscampus mit angegliederter Smart City am Entstehen sind? Nicole Voigtbejaht das: "In Berlin fehlt bisher eine Stelle, die einen Überblick über die verschiedenen Kompetenzen und Innovationen imBereich Digitalisierung vor Ort gibt. Auch fehlte es an einem Angebot für die mittelständigen Kleinst- und Kleinunternehmen, das analysiert, wie sie für sichdigitale Lösungen aus Forschung oder von Startups nutzbarmachen können." Sie illustriert das mit einem Beispiel. Gründet sich etwa ein Schönheitssalon, "sind es nicht die Kunden, die sich zuerst melden, sondern zig Unternehmen deren Vertretereinen mit digitalen Anwendungen für Terminplanungen, Abrechnungen oder Logistik die Tür einrennen – da wollen wir beratend zur Seite stehen", erklärt Voigt.

Bedenken, dass die Digitalagentur eine Konkurrenz für schon vorhandene Akteure und Angebote in der Stadt sein könnte, räumt Voigt aus: "Ich denke nicht, dass wir in einem Wettbewerb mit anderen Agenturen stehen werden. Ich sehe die Digitalagentur Berlin in einer Lotsenfunktion. Wir wollen je nach Bedarf die Unternehmen für die verschiedenen digitalen Lösungen sensibilisieren und ihnen ein Netzwerk anbieten, aber keine konkreten Digitalkonzepte entwickeln."

Nur wie trennt man in der Fülle der digitalen Angebote die Spreu vom Weizen und entscheidet, wann eine Anwendung ausgereift oder das Preis-Leistungs-Verhältnis fair ist? Darin sieht Voigt tatsächlich eine Herausforderung: "Wir als öffentliche Einrichtung dürfen nicht werten oder priorisieren und müssen für alle Angebote offen sein und den Unternehmen überlassen, für wen sie sich entscheiden." Daher denkt sie darüber nach, auf der Website der Digitalagentur ein Portal zu implementieren, in dem Kunden Erfahrungen austauschen und Bewertungen abgeben können. "Natürlich in einem sachlichen Ton", fügt sie hinzu.

Bevor das alles geschehen kann, muss die neue Digitalagentur erst einmal Gestalt annehmen. Derzeit ist Voigt noch allein, bis Ende 2021 sollen rund 20 Mitarbeiter dazukommen. Vor allem zum Thema IT-Sicherheit plant sie, Kompetenzen akquirieren, da sie darin einen Beratungsschwerpunkt für viele Unternehmen sieht. Das Wasser testen will sie schon zu Beginn des nächsten Jahres und mit ersten Workshops als Agentur sichtbar werden.