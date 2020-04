Dietrich Schröder

Brandenburg (MOZ) Auf Urszula L. aus dem polnischen Swiebodzin konnte sich Familie P. in Fürstenwalde bisher immer verlassen. (Die Namen der Beteiligten wurden verändert.) Die 54-jährige Frau hat sich intensiv um den 87-jährigen Großvater Gerhard P. gekümmert, der an Rollstuhl und Bett gefesselt ist. Für "Pani Urszula" – wie sie die Polin liebevoll nennen – hatte die Familie eine kleine Wohnung unter dem Dach des Häuschens eingerichtet. Über eine Wechselsprechanlage war sie deshalb auch nachts erreichbar.

Doch als Urszula L. am Karfreitag zu ihrer eigenen Familie nach Hause fuhr, hatte sie schon mitgeteilt, dass sie nach Ostern nicht mehr nach Fürstenwalde kommen könne. Zunächst, weil sie sich für 14 Tage in Quarantäne begeben musste. Doch selbst, wenn es diese Hürde nicht gäbe, könnte die Polin derzeit nicht mehr nach Brandenburg einreisen. Denn nach den bundesweit einheitlichen Corona-Regeln müssen Personen, die nach Deutschland ein- oder zurückreisen, hierzulande ebenso für zwei Wochen in häusliche Quarantäne.

Ausnahme nur für legale Pendler

"In Brandenburg sind zwar polnische Berufspendler ausdrücklich davon ausgenommen. Doch sie benötigen eine Bescheinigung von ihrem Arbeitgeber." Darauf verweist der Potsdamer Rechtsanwalt Enrico Treibel, der dem "Deutsch-Polnischen Gesundheits- und Sozialverband" angehört. "Dies gilt für die zahlreichen Pfleger aus osteuropäischen Ländern, ohne die viele Brandenburger Einrichtungen gar nicht arbeiten könnten, genau wie für in privaten Haushalten arbeitende Pfleger", fügt der 44-Jährige hinzu.

Die Rente würde nicht reichen

Doch Urszula L. gehört zu den vielen, die weder bei der Arbeitsagentur noch bei der Sozialversicherung angemeldet sind, also hierzulande illegal arbeiten. Ganz einfach, weil die Kosten für eine legale Beschäftigung die Möglichkeiten der deutschen Arbeitgeber übersteigen. Die Rente von Gerhard P. aus Fürstenwalde würde für eine 24-Stunden-Pflege längst nicht reichen.

Während es in Brandenburg etwa 1000 bis 2000 solcher Fälle gibt, "rechnen wir bundesweit damit, das bis zu 200 000 alte Menschen nicht mehr durch osteuropäische Betreuungspersonen versorgt werden könnten". Diese Zahl nennt der Geschäftsführer des in Berlin ansässigen Verbandes für häusliche Betreuung und Pflege, Frederic Seebohm. Das sei für alle Beteiligten eine ganz schwierige Situation. "Denn wir reden von Menschen in existenziellen Nöten, die meist bis in den Tod von den Betreuungspersonen begleitet werden. Jetzt müssen die Angehörigen selbst einspringen oder rund tausend Euro mehr in die Hand nehmen und eine Betreuungsperson legal beschäftigen." Auf die Schnelle sei dies jedoch nicht möglich. Und die meisten Pflegeeinrichtungen nehmen – auch wegen des Coronavirus – niemanden mehr auf.

Selbst die Ein- und Ausreise legaler Betreuungspersonen ist wegen der gestrichenen Züge und Busse schwer zu organisieren. Laut Seebohm fahren polnische Kleinbusse die Pfleger nur noch in polnische Grenzorte wie Słubice oder Gubin. "Dann müssen sie zu Fuß über die Grenze, wo sie wieder von deutschen Bussen abgeholt werden."

Angst vor der Ansteckung

Weil sie Angst haben, selbst an Covid-19 zu erkranken, die deutschen Rentner in Gefahr zu bringen beziehungsweise sich bei ihnen anzustecken, haben viele Pfleger ihre Jobs auch noch freiwillig aufgegeben und sind Hals über Kopf abgereist. Die in Frankfurt (Oder) lebende Polin Agnieszka Bollmann, die ihre pendelnden Landsleute in vielen Fragen berät, verweist deshalb darauf, dass es auch in der Palliativversorgung schwer kranker deutscher Kinder Probleme gibt. "Die müssen rund um die Uhr von drei bis vier Personen betreut werden. Und auch in solchen Fällen werden oft osteuropäische Pfleger beschäftigt, die jetzt von den Quarantäne-Regeln behindert werden", berichtet sie.

Stationäre Brandenburger Einrichtungen versuchten ihre ausländischen Pfleger davon zu überzeugen, dass diese abwechselnd im 14-Tage-Rhythmus nach Hause fahren, erläutert Agnieszka Bollmann. Für häusliche Pflegefälle sei dies jedoch praktisch unmöglich.