Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In den vergangenen Wochen haben Kreistage versucht, in Turnhallen zu tagen, um die Abstandsregeln einzuhalten. Immer wieder wurden Kommunalvertretungen zu Krisensitzungen zusammengerufen und waren dann nicht beschlussfähig, weil die Mitglieder in Quarantäne festsaßen oder zu Risikogruppen gehören. Als Folge dessen griffen Bürgermeister und Landräte zu sogenannten Eilentscheidungen. Das heißt, sie trafen allein Beschlüsse oder mit den Vorsitzenden der Vertretungen und müssen hoffen, dass sie im Nachhinein die Zustimmung der Kommunalparlamente erhalten.

Konferenz per Video oder Telefon

Da das nicht über Monate hinweg funktionieren kann, haben die Fraktionen der Kenia-Koalition gemeinsam mit Linken und BVB/Freie Wähler den Weg für neue Arbeitsformen der kommunalen Vertretungen geebnet. Ein ganzer Baukasten soll nun vor Ort zur Verfügung stehen, um Beschlüsse fassen zu können, erklärte Heiner Klemp (Grüne) am Mittwoch in der Sondersitzung des Landtages. So können die Mitglieder von Vertretungen künftig in Videokonferenzen oder Telefonschaltungen zu ihren Entscheidungen kommen. Das sieht die brandenburgische Kommunalverfassung von Anfang der 90er-Jahre so nicht vor.

Klemp betonte, dass auch dabei die Öffentlichkeit hergestellt werden soll – entweder durch Übertragungen im Netz, freie Einwahlnummern oder die spätere Veröffentlichung der Mitschnitte. Möglich ist im Einzelfall auch eine Entscheidung im Umlaufverfahren, obwohl dies die Öffentlichkeit ausschließt. Als letzte Möglichkeit und inhaltlich begrenzt sollen die Aufgaben der Vertretungen auf die Kreis- oder Hauptausschüsse übertragen werden können.

Mit der Gesetzesänderung und der entsprechenden Verordnung des Innenministers können die neuen Regelungen nächste Woche in Kraft treten. Zeitlich wird dies begrenzt bis Ende Juni, mit einer Verlängerungsmöglichkeit bis Ende September. Klemp betonte, dass danach die Erfahrungen ausgewertet werden und diese in eine umfassende Reform der Kommunalverfassung einfließen sollen.

Eigentlich hätte das Gesetz schon auf der letzten Plenarsitzung am 1. April in einem Eilverfahren beschlossen werden sollen. Allerdings blockierte die AfD das Verfahren und forderte mehr Zeit zur Beschäftigung mit der Materie. Am Mittwoch schlug sie vor, gleich die Kommunalverfassung zu ändern und Video- und Telefonkonferenzen zuzulassen. Das lehnten die anderen Fraktionen ab, weil dazu umfangreiche Anhörungen von Experten und der kommunalen Spitzenverbände notwendig wären.

Daniel Freiherr von Lützow holte in der Debatte für die AfD-Fraktion die großen Geschütze hervor. So warf er der Bundes- und der Landesregierung Versagen vor und endete in der Aussage: "Schlimm, was eine Regierung anrichtet für den Machterhalt." Von einem "Ermächtigungsgesetz des Innenministers" war sogar die Rede. Einerseits sollten nach Meinung der AfD die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie aufgehoben werden. Andererseits warf die Fraktion in einem Antrag der Bundes- und der Landesregierung vor, nicht alles getan zu haben, um die tatsächliche Gefährlichkeit des Virus zu erforschen. Ohne dass ein realer Notstand besteht, würden die Bürger mit "einem totalitären Duktus" eingeschränkt. Die Fraktion, hieß es weiter, werde nach der Krise das Regierungshandeln untersuchen und Konsequenzen fordern.

Die anderen Fraktionen begnügten sich damit, die verbalen Entgleisungen der AfD, etwa die Unterstellung, kommunale Abgeordnete der anderen Parteien hätten nicht den Mut, zu Versammlungen zu gehen, zurückzuweisen und ließen die Argumentation der AfD ins Leere laufen.