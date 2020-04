Freundlich hinter Glas: Mariusz Nowara aus Polen arbeitet freiwillig seit Wochen in Deutschland und darf derzeit nicht zur seiner Familie nach Polen. Die Greif-Apotheke in Gartz kann nicht auf ihn verzichten. © Foto: Oliver Voigt

Gartz (MOZ) Polnische Berufspendler müssen nach ihrer Rückkehr aus Deutschland in 14-tägige Quarantäne. Noch bis zum 3. Mai soll das vorerst gelten. Entlang der Grenze gibt es bei deutschen und polnischen Pendlern harte Schicksale.

Mariusz Nowara ist polnischer Apotheker, der in der Gartzer Greif-Apotheke arbeitet. Er sagt: "Ich habe mich für meine Arbeit entschieden." Schon seit Wochen war er nicht mehr bei seiner Familie in Polen. Auch nicht über Ostern. Er gehört zu den rund 7000 deutschen und polnischen Berufspendlern im Großraum Stettin. Die Quarantäne-Regelung trifft sie hart.

Die Apotheke muss laufen

"Ich habe gedacht, es werden nur zwei Wochen Sperre. Nun bin ich traurig. Aber wir sind hier nur zu dritt. Wenn einer ausfällt, wäre das kritisch. Die Apotheke muss laufen. Und ich will arbeiten, denn ich muss meine Rechnungen bezahlen", erzählt Mariusz Nowara. Er macht sich selber Mut: "Bis Mai schaffe ich das. Dann sehen wir weiter." Solange hat er ein Zimmer in der Gartzer Pension Pommernstube.

Christine Fiebelkorn ist Inhaberin der Greif-Apotheke und sagt: "Wir können auf unseren polnischen Kollegen nicht verzichten und sind froh, dass er sich so entschieden hat." Christine Fiebelkorn gehört zu den Unterzeichnern einer Petition. Diese fordert von der polnischen Regierung, dass die Grenzen für Berufspendler geöffnet werden.

Marta Szuster ist Gemeindevertreterin in Mescherin. Gemeinsam mit ihrer Freundin Katarzyna Werth, die Gemeindevertreterin in Löcknitz ist, hat sie diese Petition in deutscher und polnischer Sprache verfasst. In nur wenigen Tagen hat es über 500 Unterschriften von Unterstützern gegeben, darunter von Pflegediensten. "Wir sind zwei Gemeindevertreterinnen und haben nicht die Hoffnung, dass man sofort auf uns reagiert. Aber wir wollten auch nicht schweigen, sondern auf das Problem an der Grenze aufmerksam machen", sagt Marta Szuster.

Bei ihr sind in den vergangenen Wochen viele Hilferufe von Pendlern und Firmenchefs eingetroffen. "Jeder Fall ist anders. Das sind Schicksale, von denen ich höre. Manche mussten ihre Firma schließen, weil sie nicht auf Arbeit kommen. Man kann doch eine Region nicht einfach auseinanderreißen. Hier gibt es so viele Verflechtungen, die über die Jahre gewachsen sind. Leider hat man uns einfach vergessen in Warschau."

Die Petition fordert, dass es Deutschen und Polen, die auf der einen Seite der Grenze leben und auf der anderen Seite arbeiten, erlaubt sein müsse, über die Grenze zu gehen, ohne zur Quarantäne verpflichtet zu sein.

Drei polnische Hebammen

Dem Asklepios Klinikum Uckermark würde eine solche Lösung extrem helfen. Dort arbeiten rund 50 polnische Ärzte und Schwestern. Die meisten von ihnen wohnen in Stettin und dem Umland der Großstadt. Damit sie in Corona-Zeiten trotzdem ihrer Arbeit nachgehen können, hat das Schwedter Klinikum eine Sonderregelung gefunden.

Geschäftsführer Ulrich Gnauck erläutert sie: "Etwa die Hälfte unserer polnischen Kollegen arbeitet 14 Tage bei uns und fährt dann nach Hause in 14tägige Quarantäne. Wer bei uns arbeitet, bekommt in dieser Zeit in Schwedter Hotels oder im Klinikum eine Unterkunft." Ohne polnisches Personal liefe es schlecht am Schwedter Klinikum. Eine ähnliche Lösung habe man mit den drei polnischen Hebammen gefunden, die in Schwedt arbeiten und in Polen wohnen.

Die Petition "Öffnung der deutsch-polnischen Grenze für Berufspendler" ist unter www.petitionen.com nachzulesen.