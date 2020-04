Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Es ist erst das zweite Treffen. Aber Karin Nawrath freut sich über den Besuch von Lisa Lorenz und strahlt dabei wie die junge, warme Aprilsonne vor dem Fenster. Dabei sind sich die beiden praktisch fremd. Zusammengebracht hat sie das Coronavirus und die Beeskower Ehrenamtszentrale.

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür, ältere Menschen sollen zum Selbstschutz so wenig wie möglich selbst in Supermärkte einkaufen gehen. Am Tag zuvor war Nawrath noch selbst beim Arzt und Kleinigkeiten einkaufen. Aber unter ihrem Mundschutz habe sie beim Gehen schlecht Luft bekommen, es wurde heiß und ihre Brille beschlug. Überhaupt ist sie nicht gut zu Fuß unterwegs. "Ich bin zufrieden, wenn ich mal einen Tag nicht weit laufen muss", sagt sie. Normalerweise kam ihre Tochter einmal pro Woche aus Eisenhüttenstadt, um für sie Einkäufe zu erledigen. Aber jetzt?

Im Treppenaufgang klebt ein Aushang für Nachbarschaftshilfe mit der Telefonnummer der Ehrenamtszentrale im Hüfnerhaus. Dort fand Frau Nawrath ihre neue Helferin: "Und ich bin sehr glücklich!" Am liebsten würde sie sie nach dem Einkauf noch zum Käffchen einladen, ein bisschen reden, menschlichen Austausch haben.

Gesucht – gefunden

Bei Barbara Buhrke, die die Vermittlung von Helfern und Geholfenen in Beeskow koordiniert, melden sich seit Wochen deutlich mehr potentielle Helfer, als es Nachfrage gibt. "Die Senioren in Beeskow sind noch sehr aktiv", hat sie beobachtet. Andererseits seien auch Lieferangebote der Gastronomie und Geschäfte eine große Entlastung. Dennoch rechnet sie mit einem baldigen Anstieg der Nachfrage – spätestens, wenn es in der Stadt oder gar unter Bekannten die ersten nachgewiesenen Infektionen gibt.

Buhrke vermittelt dann einen passenden Kontakt: nach Wohnorten, Mobilität, Sprache und vielen anderen Kriterien. Sie spricht mit Helfern und Geholfenen, gibt beiden ein Merkblatt mit Hinweisen zu Sicherheitsabstand und Infektionsschutz mit. Alles Weitere besprechen beide Seiten direkt miteinander, oft per Telefon.

Neben Besorgungen und Einkäufen hat die Hilfe aber noch einen zweiten Aspekt, der auch Frau Nawrath spürbar wichtig ist. "Es geht auch darum, Kontakt zu halten, auch wenn man sich nicht direkt sieht", so Buhrke, "darum, dass man mal nachfragt, bei denjenigen, die alleine leben, wie es ihnen geht und was sie brauchen."

Lisa Lorenz ist 26 Jahre alt und arbeitet als Försterin in Ragow. Als sie sich bei Buhrke meldete, wollte sie sich einfach ehrenamtlich engagieren. Älteren Menschen oder Personen mit Beeinträchtigungen helfen. "Dann habe ich im Hüfnerhaus die vielen Kinder gesehen", erinnert sie sich. Lorenz hatte schon mal mit Kindern gearbeitet, hätte sich das jetzt auch wieder gut vorstellen können. Doch dann durchkreuzte die Pandemie diese Pläne. Und sie wurde Corona-Helferin.

Ähnlich zufällig kam der 18-jährige Abiturient Tom Klaar zu seiner neuen Aufgabe: Er ist schon länger rund ums Hüfnerhaus engagiert, kennt Buhrke seit Langem. "Ich helfe gern, wenn Hilfe nötig ist", sagt er. Nun kauft er seit drei Wochen für eine ältere Dame ein, macht Besorgungen, holt Medikamente ab.

Absprachen treffen sie per Telefon. Am vereinbarten Tag stellt sie ihm einen Beutel mit Geldumschlägen und Listen vor die Tür, auch mit alten Packungen gewünschter Produkte. "Schwatzen und in Kontakt sein ist ja jetzt schwierig", ist sich Klaar bewusst. "Aber am Telefon sprechen wir auch über Privates, gerade jetzt vor Ostern."

Vertrauen auf Distanz

Derweil steht Lisa Lorenz am Nachmittag mit zwei Metern Abstand vor dem Haus von Karin Nawrath. Die gewünschten Lebensmittel – Fleisch, Fisch, Speck, Obst, Gemüse und vor allem, welche Sonderangebote – zeigt Nawrath in Prospekten. Lorenz lauscht und notiert geduldig, fragt regelmäßig nach. Nawrath genießt den Kontakt, erklärt zu jedem Produkt, was sie dann damit kochen möchte und wie. Und sie vertraut ihrer Helferin: "Ob die Erdbeeren schon gut aussehen, gucken Sie mal, ja?" In etwa einer Stunde rechnet sie mit der Rückkehr.

Einkaufskörbchen und Geldbeutel übergibt Nawrath dann durchs Küchenfenster. Gut, dass sie im Erdgeschoss wohnt. Gut für einen kleinen Plausch draußen und mit gebotenem Abstand.