Frank Groneberg

Siehdichum (MOZ) Als die Freiwilligen Feuerwehren im Amt Schlaubetal am späten Dienstagnachmittag alarmiert werden, wissen die Feuerwehrleute noch nichts von dem Pkw, der mitten im Wald steht und wahrscheinlich bereits ausgebrannt ist. Und es ist auch gar kein Augenzeuge, der den Alarm auslöst – auch nicht der Fahrer des Autos. Der Feueralarm wird durch das Waldbrandüberwachungssystem, das im gesamten Land Brandenburg installiert worden ist, ausgelöst. Die Sensoren der Wachtürme des Systems haben dem Qualm, der nahe Rautenkranz in der Gemeinde Siehdichum aus dem Wald emporsteigt, registriert. Mit Hilfe der Kreuzpeilung verschiedener Anlagen des Systems, deren Daten in der Waldbrandzentrale in Wünsdorf analysiert werden, konnte der Waldbrand ziemlich genau lokalisiert werden – eine wichtige Voraussetzung für eine schnelle Bekämpfung des Feuers.

Um 16.51 Uhr wird der Alarm in Müllrose ausgelöst. Ein Waldbrand bedeutet immer: Großeinsatz. "Laut unserer Ausrückeordnung ist alles rausgefahren, was Wasser transportieren kann", berichtet Christian Weiß, Amtswehrführer im Amt Schlaubetal. Das heißt konkret: Alle vier Tanklöschfahrzeuge der einzelnen Ortswehren rücken aus. Außerdem zwei Löschfahrzeuge aus Mixdorf und Fünfeichen. Außerdem die kompletten Ortswehren aus Pohlitz, Rießen und Schernsdorf – also alle Ortswehren aus der Gemeinde Siehdichum. Außerdem die gesamte Müllroser Feuerwehr inklusive dem Gerätewagen Logistik. Und zusätzlich ein Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Eisenhüttenstadt. Insgesamt 64 Feuerwehrleute fahren mit ihren Fahrzeugen nach Rautenkranz.

"Die Rauchentwicklung war enorm", erzählt Christian Weiß. Sein Kollege Marcel Lehmann leitet den Einsatz. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintreffen, steht der Wald auf etwa 5000 Quadratmeter Fläche in Flammen – Nutzwald, welcher der Stiftung Stift Neuzelle gehört. Die Mitarbeiter des Forstbetriebs der Stiftung sind kurz vor der Feuerwehr vor Ort. Forstbetriebsleiter Boris Schnittker fotografiert die Reste eines Pkw, der mitten im Hochwald steht und bereits völlig ausgebrannt ist.

Wald gehört dem Stift Neuzelle

Der Fahrer des Pkw – ein älterer Mann aus Eisenhüttenstadt – steht unverletzt ganz in der Nähe. Der Mann sei mit seinem Pkw im Wald unterwegs gewesen, habe dann den Waldweg verlassen und sei mit dem Auto direkt in den Hochwald gefahren, informiert Boris Schnittker. Auf einem Baumstubben habe sich das Auto festgefahren. Wahrscheinlich hätten dann heiße Fahrzeugteile trockenes Gras auf dem Waldboden entzündet. Der genaue Hergang werde aber noch durch Spezialisten der Polizei untersucht.

"Dem schnellen Eintreffen und beherzten Vorgehen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass kein Großbrand entstand", so Boris Schnittker, der die Schadenshöhe noch nicht beziffern kann. Gegen 18.30 Uhr können die Feuerwehrleute die Brandbekämpfung abschließen. Danach dauert es noch eine Weile, bis alles Material wieder verstaut ist und der Heimweg angetreten wird.