Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Als offenes Haus ist das Hospiz in der Woltersdorfer Schleusenstraße im Herbst eröffnet worden, offen für Besucher und für ehrenamtliche Helfer. Im Moment dürfen nur wenige Menschen hinein. Die Zahl der Besucher pro Gast ist auf zwei begrenzt, und auch die dürfen nicht gemeinsam kommen. Jeder Gast darf pro Tag einen dieser beiden Menschen empfangen, und das höchstens für eine Stunde. Die Ehrenamtlichen müssen ganz wegbleiben.

Glücklich sind Pflegedienstleiterin Stefanie Micklitza und ihre Kollegen mit diesen Beschränkungen nicht, sie sehen sich aber wegen der Covid19-Pandemie dazu gezwungen, auch um das Personal und damit die Arbeitsfähigkeit des Hauses zu schützen. "Es ist eine harte Zeit", sagt die Pflegedienstleiterin. Die Gäste – alle 14 Plätze sind wie fast durchgehend seit der Eröffnung belegt – zeigten Verständnis. "Aber sie haben natürlich auf der anderen Seite ihren Kummer wegen der Sterbesituation."

Einen kleinen Lichtblick hat da der Förderverein Polarstern ins Hospiz gebracht. Dessen stellvertretende Vorsitzende Cornelia Heine übergab einen Scheck über 5000 Euro, die der Verein seit der Eröffnung gesammelt hat – vor allem aus Spenden. Verwendet werden sollen sie nach Worten von Pflegedienstleiterin Micklitza vor allem für den laufenden Betrieb des Hauses: Hospize werden zwar überwiegend von den Krankenkassen finanziert, müssen deren Gelder aber mit einem Eigenanteil aufstocken. Ein Teil der 5000 Euro wird aber für die weitere Ausstattung des Neubaus verwendet, wie Verwaltungsmitarbeiterin Angelika Odening ankündigt: In den Fluren soll eine kleine Bildergalerie entstehen, sodass im Hospiz bald Ausstellungen gezeigt werden können. Gedacht ist an bis zu drei Schauen pro Jahr – für den Start sind Malereien einer Frau vorgesehen, die in Rüdersdorf ihren Krebs behandeln ließ. "Sie verarbeitet in ihren Bildern viel von ihrer Krankheit", sagt Angelika Odening.

Noch gibt es keinen Termin für diese Ausstellung. Wie überall ist derzeit auch im Hospiz manches Geplante in der Schwebe. Eine Einladung der "Polarstern"-Mitglieder für den 19. Mai ist schon abgesagt, vorsichtshalber, der Ansteckungsgefahr wegen. Eigentlich wollten sich die Mitarbeiter an diesem Tag beim Förderverein bedanken.

Sitz in Neuenhagen

Der hat in Neuenhagen seinen Sitz. Seit 2011 mühen sich die darin organisierten Frauen und Männer, in der Region ein stationäres Hospiz zu gründen, das die Diakonie schließlich vor fünf Monaten in der Schleusenstraße eröffnete. Vereinsmitglieder sind bei Festen in der Gegend anzutreffen, um Spenden einzuwerben. Fördermitglieder tragen ebenfalls zum Vereinskonto bei, hinzu kommen zum Beispiel Firmen, die den Hospiz-Gedanken unterstützen. Aus einem NP-Markt in Köpenick und dem Rewe in Neuenhagen kommt der Pfandbon-Erlös dazu, wie Cornelia Heine berichtet. Und dann ist da noch Anneliese Perske aus Berlin. Die Seniorin backt und backt für den Förderverein: Mürbchen, die sie bei jeder Gelegenheit gegen eine Spende weitergibt. Seit Jahresbeginn seien so schon 300 Euro zusammengekommen, berichtet Cornelia Heine.

Spenden seien ohnehin immer willkommen, und der Verein suche immer aktive Mitglieder. Bisher sei es so, dass Polarstern nicht stets präsent sein könne, wie 2019, als das Woltersdorfer Kirchturmfest und der Neuenhagener Weihnachtsmarkt zeitgleich stattfanden.