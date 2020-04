Die Verkehre auf der Kreuzung Bahnhofs-, Heilbronner- und Franz-Mehring-Straße in Frankfurt (Oder) sind an diesem Tag eingeschlafen. © Foto: Winfried Mausolf

Selbst zum Schaufenster-Bummel lädt die Magistrale in Frankfurt (Oder) in diesen Tagen nicht ein. © Foto: Winfried Mausolf

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Winfried Mausolf ist Fotograf in Frankfurt. Am vergangenen Freitag fuhr er durch die leere Stadt und dokumentierte Straßen und Plätze in der Stadt an der Oder. Auf dieser Seite zeigen wir Bilder seines Foto-Streifzuges.

Solche Bilder, erinnert sich der Frankfurter Fotograf, hat er bislang nur morgens um 4 Uhr machen können, wenn er zum Angeln gefahren ist und nur wenige Menschen schon auf dem Weg zur Arbeit unterwegs waren. Diese Fotos sind am Karfreitag vormittags zwischen 10 und 12 Uhr entstanden. So ähnlich kommt ihm seine Heimatstadt seit drei Wochen jeden Tag irgendwie vor: menschenleer.

Frankfurt ist in diesen Tagen, wie andere Städte, an Sonn- und Feiertagen eine Stadt ohne Menschen, an Werktagen zeigt sie sich wie sonntags. Winfried Mausolf hat es gereizt, diese leere Stadt für die "Zeit danach" festzuhalten. "Ich habe als Fotograf so viele Bilder von meiner Heimatstadt schon gemacht, aber Motive von diesen Straßen und Plätzen ohne Menschen und Autos noch nie", erzählt der 79-Jährige. Überall, wo er an diesem Freitag hin kam: menschenleer.

Kontrast zwischen Hell und Dunkel

Die Fotos entstanden bei schönem Frühlingswetter. Das Licht und die harten Kontraste verstärken so noch diese Leere. Der Kontrast zwischen Hell und Dunkel ist genauso hart wie der Kontrast zwischen belebten und völlig entleerten Straßen und Plätzen.

Menschenleere – natürlich war das eigentlich zu erwarten: Es kommen weniger Pendler zum Arbeiten und Studieren in die Stadt, Touristen ohnehin und Ältere gehen meist nur noch zum Einkaufen des Notwendigsten nach draußen. Gerade in der Innenstadt – rund um die Europa-Universität und in der Karl-Marx-Straße – ist das besonders spürbar; aber auch im Stadtteil West in der August-Bebel-Straße fehlen Autoverkehr und Menschen. Da wenige Pendler die Stadt erreichen, ist auch die Bahnhofsstraße verwaist. Vor dem Eiscafé am Brunnenplatz sind die Stühle wie an einer Linie angeordnet und müssen wegen Schließung des Cafés unbesetzt bleiben.

Anregende Bilder für Stadtplaner

Winfried Mausolf beeindrucken jedoch vor allem zwei Motive: die leere, breite Magistrale und der Blick über die Kreuzung auf die autofreie Slubicer Straße Richtung Stadtbrücke. "Beides sind sonst Orte in Frankfurt – wo so viele Menschen sind, da muss es interessant sein. Und jetzt ist eben niemand mehr dort, das sind nun völlig veränderte Orte", sagt Winfried Mausolf. Es fehle das Fluidum. Beide Straßen wirken wie eingeschlafen. Besonders falle ihm nun die große Breite der Magistrale auf.

Menschenleere Straßen und Plätze – das passiert gerade an vielen Orten in der ganzen Welt. Und da er in Frankfurt seit Geburt lebt, wollte er diese Situation hier einfach dokumentieren. Da die Krise ja noch lange nicht vorbei sei, fürchtet Winfried Mausolf noch an vielen menschenleeren Tagen zu fotografieren. Im Rückblick auf die Corona-Krise werden diese Bilder auch für Stadtplaner, Architekten und Stadtpolitiker anregend für ihre Arbeit sein. Sie lassen aber auch Stolz zu, wenn man beispielsweise auf die Slubicer Straße schaut.