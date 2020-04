BRAWO

Wiesenburg Der Schlosspark hat einen neuen Partner. Das Innenministerium schickte vor wenigen Tagen die Stiftungsurkunde. Damit gibt es nun neben der Gemeinde Wiesenburg/Mark und dem Parkförderverein Wiesenburg e.V. mit der "Stiftung Schlosspark Wiesenburg" eine dritte Institution, die sich für die Belange des Parks einsetzt. Nach einigen Monaten der Satzungsfindung und Erbschaftsübertragung geht die Parkstiftung nun endlich an den Start. Möglich wurde die Gründung der Stiftung durch den Medewitzer Otto Große. Er verstarb im August 2017 und hinterließ dem Parkförderverein sein komplettes Vermögen, dass aus Haus, Wald- und Ackergrundstücken, Aktien und Geld bestand. Rund 200.000 Euro bilden nun den Grundstock der Stiftung. Der zurückgezogen lebende Otto Große hatte mit diesem Vermächtnis viele Wiesenburger und nicht zuletzt den Parkförderverein überrascht. Im Gegensatz zu einem Verein darf die Stiftung ihr anvertrautes Geld und Besitz nicht ausgeben oder veräußern, sondern arbeitet mit dem ihr anvertrauten Geld, Aktien und Grundstücken. Ausschließlich Zins- und Pachteinnahmen können für Projekte im Park genutzt werden. "Das Vermögen von Otto Große wird damit über Jahrzehnte Gutes für den Schlosspark tun", freut sich Parkleiter Ulrich Jarke.Langfristiges Ziel der Stiftung ist es ihr Vermögen zu vergrößern, so dass der Park seine finanzielle Abhängigkeit von der Haushaltslage der Gemeinde reduzieren kann. "Dazu sind weitere Zustiftungen notwendig. Wir haben aber durch das Erbe von Otto Große endlich die Möglichkeit gehabt die Stiftung auf den Weg zu bringen", erläutert Jarke. Der Parkförderverein als Stifter stellt daher für den ersten Stiftungsvorstand mit Cornelia Schippenbeil, Hans-Jürgen Möhring und dem Parkleiter drei Mitglieder, die die Geschicke der Stiftung in den kommenden 4 Jahren lenken werden.