Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Dass

die Menschen aktuell deutlich mehr Zeit zu Hause verbringen, geht auch an der Abfallwirtschaftsunion (AWU) Ostprignitz-Ruppin nicht spurlos vorbei. Schon nach wenigen Wochen Homeoffice ist die Menge des Mülls, der im privaten Bereich von der AWU entsorgt wird, spürbar angestiegen. "Vorher wurde vielleicht in der Kantine gegessen, und auch die Kinder wurden in der Kita oder der Schule versorgt", weiß AWU-Geschäftsführer Matthias Noa.

Nun aber wird stattdessen zu Hause gekocht, was sich beim Abfall bemerkbar macht. "Es werden jetzt mehr Behälter rausgestellt. Das fällt schon bei der Entleerung auf", sagt er. Die eingesammelten Mengen belegen das. Zwar wurde der Zeitraum seit dem Beginn der Einschränkungen wegen der Pandemie noch nicht komplett einzeln aufgeschlüsselt. Direkt lassen sich die Zahlen auch nicht ohne Weiteres vergleichen, da Anfang März noch keine Einschränkungen galten, und der Monat in diesem Jahr einen Arbietstag mehr hatte als 2019. Dennoch zeigt sich ein gravierender Anstieg bei der Müllmenge, beim Bioabfall beispielsweise betrug dieser mehr als ein Viertel. Deutliche Zuwächse gab es in fast allen Bereichen – außer bei Papier, Pappe und Karton. Dort ging das Müllaufkommen um knapp fünf Tonnen zurück.

Weiterhin viele Fehlwürfe

Mit dem Mehr an Müll nimmt auch das zu, was Noa als Fehlwürfe bezeichnet: dass Menschen Abfall in den falschen Behältern entsorgen. Vor allem der Restmüll landet immer wieder in den kostenfreien Behältern, weil manche versuchen, so Geld zu sparen. Doch die Zunahme in den Kategorien Biomüll und Verpackungen demonstriert laut Noa auch, dass viele durchaus ihre Abfälle richtig trennen.

Einbruch im Gewerbesektor

Während im privaten Bereich deutlich mehr zu entsorgen ist, macht sich der derzeitige Stillstand bei Hotels und Gastronomiebetrieben, aber auch bei der Müllentsorgung von Verwaltungen, die jetzt größtenteils im Homeoffice arbeiten, bemerkbar. "Hier haben wir gewisse Einbußen", gibt Noa zu. "Wir hoffen aber, dass die anderen produzierenden Bereiche weiter arbeiten können. Bislang sind glücklicherweise nicht alle betroffen."

Sicherheit der Mitarbeiter

Die Entsorgung des Mülls im privaten Sektor hat derzeit auch eine psychologische Komponente, ist Noa überzeugt. "Sie ist für viele Menschen ein Stück Normalität." Gerade deshalb wurden sofort, als die ersten Fälle von Conoravirus-Infektionen im Landkreis auftauchten, in Abstimmung mit der Kreisverwaltung Notfallpläne erarbeitet. "Sie sehen vor, dass die Entsorgung bei den Bürgern und den relevanten Stellen Vorrang hat und weiterhin gewährleistet werden kann", erklärt Noa. Umgesetzt werden mussten die Vorkehrungen, die das garantieren sollen, aber noch nicht. Veränderungen im Unternehmen gab es dennoch, wie der AWU-Chef erklärt: "Es wird jetzt auf mehr Distanz geachtet. Wir haben Arbeitsplätze, soweit möglich, auseinandergelegt, feste Teams auf den Fahrzeugen gebildet, die Arbeitszeiten verändert und die Pausenräume geschlossen. Außerdem können Kollegen jetzt Autos mit nach Hause nehmen, um den Kontakt zu minimieren", berichtet Noa. "Das funktioniert bis jetzt sehr gut. Ich möchte mich auch noch einmal bei allen Mitarbeitern dafür bedanken."