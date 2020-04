Bettina Winkler

Briesen (MOZ) Einstimmig wurde am Dienstagabend der Haushalt für die Gemeinde Briesen beschlossen. Die Sondersitzung in Zeiten von Corona war für alle Beteiligten besonders.

Nicht nur der Tagungsort – die Aula der Schule –, auch die weiträumige Tischordnung nach den Hygienevorschriften sowie Desinfektionsmittel, Handschuhe und Mundschutz am Eingang machten den Abgeordneten den Ernst der Lage nochmals bewusst. Nur Hans-Detlef Bösel aus Alt Madlitz legte Mundschutz und Handschuhe an. "Das mache ich in der Öffentlichkeit jetzt immer", sagt er.

Die Briesener können in diesem Jahr auf einen ausgeglichenen Haushalt setzen. 4 830 700 Euro Einnahmen stehen 4 834 100 Euro Ausgaben gegenüber. "Das macht ein kleines Minus von 3400 Euro, das durch Rücklagen ausgeglichen werden kann", sagt Kämmerin Helen Feichtinger. Schon am 19. März sollte der Briesener Haushalt als letzter im Amt Odervorland regulär auf den Weg gebracht werden. Wegen der Corona-Pandemie wurden Sitzungen abgesagt. Um handlungsfähig zu sein, drängte die Zeit. Die Sondersitzung der Gemeindevertretung wurde angesetzt. "Ich bin froh, dass wir jetzt mit dem Haushaltsbeschluss endlich eine Arbeitsgrundlage haben", sagt Bürgermeister Jörg Bredow. Für das laufende Jahr sind Investitionen im Wert von 111 700 Euro geplant. Das sind: Erweiterung der Stelenanlage auf dem Friedhof in Briesen (25 000), Spielplatz am Hort (8000), Beschallungsanlage für den Sportplatz (3500). Aus Haushaltsresten vom letzten Jahr kommen 58 900 Euro für die Schaffung von zwei gemeindeeigenen Wohnungen im alten Jugendclub in der Briesener Straße in Wilmersdorf, die mittlerweile schon fertig sind, dazu. 16 300 Euro – ebenfalls Reste von 2019 – schlagen für die Verlegung der Bushaltestelle an der Briesener Schule zu Buche.

500 Euro für jedes Baby

Das Budget für Instandhaltungen beträgt 298 600 Euro, davon Ärztehaus (4500), Gemeinde- und Vereinshaus (32 000), Friedhöfe (4000), Kita (8500), Sportplatz (14 000), Mietobjekte (120 000) sowie 95 000 für Gemeindestraßen und Brücken. Erstmalig zahlt die Gemeinde Briesen ein Babybegrüßungsgeld von 500 Euro je Kind. Dafür sind im Haushalt 10 000 Euro eingestellt. Weiterhin gibt die Gemeinde mit den fünf Ortsteilen Briesen, Alt Madlitz, Wilmersdorf und Biegen Zuschüsse für Dorffeste (21 000), Seniorenbetreuung (8 800), Eltern-Kind-Zentrum (12 000), Jugendarbeit (1 400), Vereine und Heimatpflege (17 000), Freizeit und Sport (7 600) und die Bambini-Feuerwehr (1 500).