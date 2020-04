Szene aus bessere Zeiten: Kunden an der vorweihnachtlichen Wursttheke auf dem großen Basar. © Foto: Peggy Lohse

Leere Gassen, geschlossene Stände: Solchen Stillstand gab es auf dem Słubicer Basar in Polen zuletzt wohl nach dem Brand 2007. © Foto: Daniel Szurka/Nasze Slubice PL

Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) "Tja, was sollen wir schon tun. Wir sitzen diszipliniert zu Hause und warten, dass das alles möglichst bald vorbei ist", sagt Paweł Sławiak, Vorsitzender der Händlervereinigung vom großen Basar in Słubice. Sławiak handelt mit Damenbekleidung. Wie die 362 anderen Verkäufer hat er die Rollläden seines Marktstandes seit einem Monat nicht mehr hochgezogen. "Wir warten darauf, dass die Regierung so schnell wie möglich die Grenzen wieder öffnet, denn natürlich kommen 95 Prozent der Marktbesucher aus Deutschland", sagt Sławiak.

"Meine Kunden und meine Geschäftspartner, alle schicken mir Nachrichten und fragen, wann es weitergeht", erzählt Zigarettenhändler Ryszard Gras, der seit 20 Jahren auf dem Słubicer Basar verkauft. Das Leasing für das Auto hat er erst einmal für drei Monate gestundet und die Befreiung von der Sozialversicherungspflicht beantragt. Diese Befreiung ist Teil des Krisenpakets der Regierung. "Bis Ende Mai kann ich das so aushalten, aber für länger habe ich keine Rücklagen", sagt Ryszard Gras. So geht es den meisten Händlern. "Wir sind Mikro-Unternehmer. Die meisten leben von Monat zu Monat", bestätigt Paweł Sławiak.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.

Die Basarhändler gehörten zu den Corona-Betroffenen der ersten Stunde. Als Restaurants noch "zum Mitnehmen" verkaufen durften, mussten sie bereits ihre Stände schließen. Selbst vom Ansturm am Sonnabend, 14. März vor der Schließung der Grenzen für Einkaufstouristen hatten die Basare nichts mehr, da bereits ein Verbot für Einkaufszentren in Kraft war. Bürgermeister Mariusz Olejniczak kam den Händlern entgegen als Warschau noch keinerlei wirtschaftliche Hilfen beschlossen hatte. Für April erlasse die Stadt den Händlern die Hälfte der Pacht, verkündete Olejniczak bereits am 17. März. Kurz vor Ostern stellte die Stadtverwaltung ihr Krisenpaket vor, nun sogar 90 Prozent Pachtnachlass – nicht nur für Basarhändler, auch für andere gewerbliche Pächter, die Lokale, Grundstücke oder Flächen für Außengastronomie gepachtet haben. Beantragen können dies Unternehmer, deren Geschäft völlig zum Erliegen kam. Aber auch die, deren Betrieb eingeschränkt ist, erhalten Unterstützung. Auch Stundungen von Grund-, Forst- und Kfz-Steuern bis Ende September sind möglich.

Wie viele Unternehmer von den Unterstützungsangeboten Gebrauch machen, dazu konnte das Słubicer Rathaus am Mittwoch noch keine Angaben machen. "Es sind aber schon Anträge auf Aussetzung der Geschäftstätigkeit eingegangen", sagt Beata Bielecka, Pressesprecherin im Rathaus Słubice.

Die Betriebskosten laufen für die Basarhändler trotzdem weiter, etwa für Security. Die größte Erleichterung sei die Befreiung von der Sozialversicherung, sagt Paweł Sławiak. Rund 1500 Złoty monatlich falle für einen Basarhändler durchschnittlich an.

Verkaufen in Schutzausrüstung

Ryszard Gras erzählt von einem Kollegen, der Gemüsehändler ist und versuche sein Geschäft nun nach Frankfurt zu verlegen. Um diese Zeit verkaufe er vor allem Spargel. Doch seine Zigaretten einfach auf der anderen Seite der Oder anzubieten, das sei nicht erlaubt. Online-Handel komme auch nicht infrage. Gras wünscht sich die Öffnung der Grenze und der Geschäfte unter den gebotenen hygienischen Vorsichtsmaßnahmen. "Ich würde auch im Schutzanzug Zigaretten verkaufen, da bin ich anpassungsfähig", sagt er.

Nach Schutzanzügen habe er sich schon umgesehen, 50 Złoty koste einer. Gummihandschuhe und FFP3-Atemschutzmasken hat sich Ryszard Gras bereits im Internet besorgt, 40 Złoty pro Stück. "Schutzausrüstung kostet nicht allzu viel und ist eine lohnende Investition", sagt er.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.