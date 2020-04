dpa

Berlin (dpa) Nach dem S-Bahn-Unfall am Bahnhof Berlin-Lichtenberg kommt es am Donnerstag zu Verkehrseinschränkungen auf mehreren Linien.

Die Linie S75 fährt nur noch im 20-Minuten-Takt zwischen Wartenberg und Lichtenberg, wie die Bahn mitteilte. Zwischen Wuhletal und Biesdorf verkehren demnach Busse. Die Linie S5 fahre von Mahlsdorf bis Wuhletal sowie zwischen Ostbahnhof und Westkreuz. Fahrgäste mit den Zielen Wuhletal, Lichtenberg, Frankfurter Allee und Alexanderplatz könnten auf die U-Bahn-Linie 5 ausweichen. Die Linie S7 fahre zwischen Ahrensfelde und Potsdam Hauptbahnhof. Zwischen Ostkreuz und Potsdam verkehre sie zudem im 10-Minuten-Takt.

Am Mittwochabend war ein Zug der Linie S75 am Bahnhof Lichtenberg teilweise entgleist. Die 15 Fahrgäste blieben nach Abgaben der Bahn unverletzt. Der letzte Waggon sprang demnach aus den Schienen und kippte seitlich weg. Wie lange der S-Bahn-Verkehr um Lichtenberg eingeschränkt bleibt, war zunächst nicht absehbar. Der entgleiste Waggon müsse nach Abschluss der Ermittlungen vor Ort wohl mit einem Kran geborgen werden. Warum der Wagen entgleiste, müsse noch untersucht werden. Die Bundespolizei ermittelt, ob eine Straftat vorliegt, wie ein Sprecher am frühen Donnerstagmorgen sagte.