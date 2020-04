Brandenburg an der Havel

© Foto: Stadt Brandenburg an der Havel

Anja Linckus

Brandenburg an der Havel (MOZ, Alexandra Gebhardt) Treffen mit Freunden und Verwandten? - Nein!, offene Schulen und Kitas und Kitas per se? - Nein!, wiedereröffnete Restaurants und Hotels? - Nein.

Wer darauf hoffte, dass das Leben ab 20. April seinen gewohnten Gang geht, wurde bitter enttäuscht. Bund und Länder haben sich zwar an diesem Tag für eine Lockerung der Eindämmungen der Landesverordnungen im Kampf gegen das neuartige Corona Virus ausgesprochen, allerdings sind diese nicht so vollumfänglich wie oftmals von den Brandenburgern erhofft. Das gab Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke zusammen mit seinen Stellvertretern, Innenminister Michael Stübgen und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher noch am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz bekannt.

Oberbürgermeister Steffen Scheller erklärte dazu: "Die Verlängerung der Maßnahmen bis zum 3. Mai stellt uns alle vor Herausforderungen. Wir alle wünschen uns, möglichst schnell unsere persönlichen Freiheiten zurück. Gleichwohl haben wir aus dem Grundgesetz einen starken Schutzauftrag für das Leben und die Gesundheit die Bürgerinnen und Bürger. Dass jetzt erste Lockerungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens wieder möglich sind, hat auch mit dem konsequenten Einhalten der Einschränkungen bisher zu tun und dafür kann man den Bürgerinnen und Bürgern nur `Danke` sagen." Wichtig sei, so Scheller, dass Politik und Wissenschaft die verbleibende Zeit jetzt intensiv nutzen, um einen gut abgestimmten Plan zur schrittweisen Rückkehr zu einer verantwortbaren Normalität zu entwickeln. Zum Beispiel für Unternehmen, Geschäfte, Schulen und Universitäten. "Darauf bereiten wir uns als Stadt ebenfalls vor und sind dann bereit, wenn es soweit ist."