Stefan Kegel und Hajo Zenker

Berlin (NBR) Sie saßen vier Stunden vor ihren Monitoren, die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Eine Videokonferenz – in Zeiten von Corona ein alltägliches Bild. Dabei war der Mittwoch alles andere als alltäglich. Denn erstmals wurde in diesem Kreis konkret darüber beraten, wie das öffentliche Leben und die Wirtschaft in Deutschland nach dem Shutdown langsam wieder hochgefahren werden kann.

Merkel lobte das bisherige Ergebnis der sich abschwächenden Infektionskurve als "Zwischen­erfolg, nicht mehr und nicht weniger". Letztlich verkündete sie eine Devise der langsamen Schritte.

In der Wirtschaft war der Ruf nach einem Wiederanfahren der Produktion zuletzt immer lauter geworden. "Wenn wir es nicht schaffen, schon bald den Stillstand von Wirtschaft und Gesellschaft stufenweise wieder aufzuheben, drohen erhebliche Konsequenzen für unsere Unternehmen", warnte etwa der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Dieter Kempf.

Und auch einige Länder hatten den Druck erhöht – allen voran Nordrhein-Westfalen, das Land mit den zweithöchsten Infektionszahlen in Deutschland. "Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt", drängte Laschet bereits am vergangenen Sonntag und wollte kommende Woche bereits schon wieder Schulen öffnen.

Diese Frage war bis zuletzt einer der Knackpunkte in der Diskussion zwischen Bund und Ländern. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hatte empfohlen, Schulen "sobald wie möglich" wieder zu öffnen – angefangen bei den Grundschulen, weil jüngere Kinder beim Lernen mehr Hilfestellung benötigen als ältere. Schon die Wissenschaftlerkollegen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sahen das ganz anders. Zunächst sollten die höheren Jahrgänge zurückkehren dürfen, weil man bei ihnen das Einhalten von Abstandsregeln eher erwarten könne, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. "Aber das ist eine Entscheidung der Politik."

Auch deren Vertreter waren von der Leopoldina-Idee nicht angetan. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) etwa mochte die schnelle Öffnung von Grundschulen nicht akzeptieren. Stattdessen glaube die Landesregierung, dass "bei älteren Schülerinnen und Schülern der notwendige Appell, Abstand zu halten, Hygienevorschriften einzuhalten, wesentlich besser gelingen kann als bei Kindern in der Grundschule". Man werde deshalb eher mit den Abschlussjahrgängen beginnen. So sahen das auch etliche anderen Länder. Und darauf einigten sich die Länder letztlich auch mit dem Bund. Vor dem 4. Mai wird – abgesehen von Prüfungen – an allen Schulen noch Ruhe herrschen. Auch danach wird es nur eine schrittweise Rückkehr zum regulären Unterricht geben.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) äußerte sich ohnehin skeptisch zu den Vorschlägen der Leopoldina. Bislang seien Fragen sowohl des Infektionsschutzes als auch der Hygiene und Sauberkeit in den Bildungseinrichtungen vielfach nicht gelöst, sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe. Zudem sei die Frage des Schülertransports ungeklärt: Im öffentlichen Nahverkehr könne die Gefahr von Infektionen kaum minimiert werden. Viele Pädagogen gehörten aufgrund ihres Alters zudem zur Corona-Risikogruppe. Solche Fragen soll die Kultusministerkonferenz bis Ende April klären.

Was die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch verhandelte – nämlich ein abgestimmtes Vorgehen –, fand sein Spiegelbild auch auf europäischer Ebene. Dort versuchte die EU-Kommission in den vergangenen Tagen händeringend, aus den unabgestimmten Maßnahmen der einzelnen Mitgliedsstaaten in der Corona-Krise einen gemeinsamen koordinierten Fahrplan für das Wiederanfahren von Wirtschaft und gesellschaftlichem Leben abzustimmen.

"Die Rettung von Menschenleben und der Schutz der europäischen Bürgerinnen und Bürger vor dem Coronavirus haben für uns absoluten Vorrang. Zugleich müssen wir nun nach vorne schauen und uns auf den Schutz von Existenzgrundlagen konzentrieren", sagte von der Leyen. Sie kündigte an, dass die EU-Finanzplanung von 2021 bis 2027 ganz im Zeichen der Bewältigung der Krise stehen werde, vor allem in den ersten Jahren. Priorität habe nun erst einmal, ein Auseinanderfallen des Binnenmarkts zu verhindern und ihn wieder "in Schwung zu bringen". Für die Ankurbelung der Wirtschaft seien massive Investitionen nötig.

Eine Abstimmung zwischen den Mitgliedsländern forderte von der Leyen vor allem bei den Grenzkontrollen. Deutschland machte noch schnell Nägel mit Köpfen: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verlängerte am Mittwoch sämtliche Grenzkontrollen bis zum 4. Mai und meldete wegen eines befürchteten Flüchtlingsandrangs eine sechsmonatige Verlängerung der Kontrollen an der Grenze zu Österreich.