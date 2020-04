Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Eine Auseinandersetzung, die am Mittwoch gegen 11.00 Uhr als Bedrohung zwischen einem Kind und einer Aufsichtsperson der Rettungsleitstelle gemeldet wurde, löste in Rathenow einen Einsatz von Rettungsdienst, Polizei und Notarzt aus. "Das minderjährige Kind ist gesundheitlich beeinträchtigt. Aber bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt", erklärt Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin auf BRAWO-Nachfrage. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. "Da kein Notarzt in Rathenow zur Verfügung stand, wurde er eingeflogen", so Wagner-Leppin weiter.